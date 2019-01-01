Разные расписания: Ким Кардашьян и Канье Уэст отметили годовщину свадьбу по отдельности

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На прошлой неделе одна из наших любимых голливудских пар — Ким Кардашьян (39) и Канье Уэст (42) — отметили шесть лет со дня свадьбы! Сообщает peopletalk.ru

Но, как выяснилось, в этот праздничный для них день супруги даже не смогли увидеться. Причиной этому стали разные расписания, сообщает источник, приближенный к паре изданию Us Weekly.

«Иногда они находятся совершенно на разных страницах. Она всегда просыпается рано и начинает работать, а он поздно. Ким работает без перерыва и делает свое дело. А Канье это дается труднее, потому что у него нет регламентированной рутины, как у Ким», — рассказал инсайдер.

Отметим, эпидемия коронавируса для Канье и Ким стала настоящей проверкой в их отношениях. Кардашьян не раз жаловалась на нехватку времени, а Канье даже забирал детей и уезжал в Вайоминг, где у них есть ранчо, чтобы супруга могла отдохнуть.