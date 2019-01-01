Джулия Робертс решилась расстаться с мужем

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Фанаты Джулии Робертс огорчены известием о том, что актриса больше не живет со своим мужем Дэнни Модером. Как рассказала англоязычному изданию Woman’s Day одна из подруг актрисы, Джулия отселилась из семейного особняка в Малибу — в свое поместье близ города Таос, штат Нью-Мексико, сообщает 7days.ru

Как стало известно, большую часть карантина Джулия прожила с Дэнни и их тремя детьми — 15-летними близнецами Хэзел и Финном, а также 12-летним сыном Генри. Однако длительное нахождение в замкнутом пространстве с ее супругом, отношения с которым не ладятся у актрисы уже давно, исчерпало ее терпение. И пару недель назад Джулия съехала в Таос, захватив с собой пока только Финна. Намерение Робертс окончательно расстаться с мужем косвенно подтверждает и то, что незадолго до своего отъезда она приобрела новый городской дом — в Сан-Франциско, где она всегда мечтала жить.



