12 простых схем оригами из бумаги для детей

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В чем польза оригами для детей

Первым использовать оригами в детском творчестве догадался немецкий педагог XIX века Фридрих Фребель. Он создал курс оригами из бумаги для детей, который помогал им лучше понять геометрию.

Но это не единственная практическая польза от оригами для детского развития. Педагоги и психологи заметили, что складывание бумажных фигурок помогает детям:

• развивать мелкую моторику и точность движения;

• учиться концентрировать внимание;

• тренировать память и логическое мышление;

• развивать последовательность действий.

Когда можно начинать заниматься оригами с ребенком

Все зависит от желания и возможностей ребенка. В 3-4 года стоит попробовать ровно складывать квадрат бумаги пополам, с 5-6 лет – делать простые фигурки с помощью взрослого. Если ребенок проявляет интерес, постепенно занятия можно усложнять. В любом случае, занятия оригами положительно сказываются на развитии мелкой моторики у детей, а значит поделки будут получаться все лучше и лучше.





Оригами для детей: 12 полезных видео

Для занятий оригами с ребенком вам понадобятся: бумага (белая и цветная), ножницы, карандаш, линейка, клей. Самое важное для первых уроков – это подобрать доступные схемы. Чтобы упростить вам задачу, мы сделали полезную подборку видео мастер-классов оригами из бумаги для детей.





Котик





Рыбка





Собачка





Кораблик





Бабочка





Зайчик-закладка





Сердечко





Черепашка





Голубь





Прыгающая лягушка





Журавлик





Тюльпан





История оригами

Складывая фигурки с ребенком, расскажите ему, что он занимается очень древним видом декоративно-прикладного искусства. Точно не известно, где именно зародилось оригами. История говорит вот что: когда секрет изготовления бумаги, который ревностно хранили китайцы, попал в Японию, здесь начался настоящий бум оригами. Это был настолько ценный материал, что его использовали для проведения религиозных обрядов. Порвать лист бумаги считалось греховным поступком.

Первые фигурки из бумаги стали делать в монастырях, где складывание бумаги превратилось в настоящее искусство. Но как только бумага перестала быть большой редкостью и стала более доступной, идею оригами подхватили и другие сословия. В средневековой Японии богатые родители не скупились ни на какие деньги, лишь бы найти своему ребенку хорошего оригами-мастера.

Оригами использовалось везде: влюбленные прятали в них послания, аристократы украшали ими гербы, ни одно праздничное мероприятие не обходилось без бумажных фигурок. А вот секреты складывания строго хранились внутри семьи вплоть до XIX века. С развитием промышленности ценность бумаги упала и оригами перестало быть занятием, доступным только аристократии.

Новый всплеск интереса к оригами произошел в 60-х годах XX века. Мастер оригами Акира Ёсидзава придумал систему универсальных знаков, что очень упростило понимание техники складывания бумажных фигурок. С этого момента оригами стало мировым увлечением для взрослых и детей.



























































