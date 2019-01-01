Чем и для кого опасно лунное затмение 5 июня 2020 года

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Лунное затмение 5 июня откроет июньский коридор затмений в 2020 году. По мнению астрологов, каждое затмение Луны уникально: оно несет свою энергетику и имеет особое внимание на жизнь людей. В чем особенность лунного затмения 5 июня 2020, кому стоит быть острожным и от каких поступков лучше воздержаться?



Чем опасно лунное затмение 5 июня?

По мнению астролога Сергея Седашева, затмения летом 2020 года не вызывают негативных событий, но меняют психологическое состояние человека, сообщает "Пятый канал". И если Солнце оказывает влияние на сознание и волю, то Луна обнажает скрытые страхи и желания людей.

Главную опасность во время лунного затмения представляют собой непродуманные решения. Дело в том, что, по мнению астрологов, они закрепляются в сознании человека в период солнечного затмения. А в 2020 году затмение Солнца произойдет уже 21 июня.

Лунное затмение 5 июня связано с агрессивным Марсом и повышает вероятность конфликтов, говорят астрологи.





А для чего подходит лунное затмение 5 июня?

Затмение Луны 5 июня 2020 произойдет в созвездии Стрельца. Это удачное время для того, чтобы попрощаться с прошлым, освободиться от плохого, пишет dailyhoro.ru. Кроме того, лунное затмение подходит для переосмысления, планирования и наблюдения.

Еще затмение Луны 5 июня походит для развлечений. В этот нервный период сохранить позитивный настрой помогут добрые дела: можно помогать близким и незнакомцам, дарить подарки, устраивать семейный досуг, чтобы отдохнуть и восстановить силы всем вместе за любимыми занятиями.



Кому стоит быть осторожнее 5 июня 2020?

По мнению астрологов, лунное затмение и полнолуние 5 июня могут стать особенно опасными для тельцов, скорпионов, водолеев и рыб, пишет "Униан".

Что нельзя делать во время лунного затмения 5 июня?

Нежелательно назначать на этот день важные встречи и переговоры, решать серьезные рабочие вопросы.

В день затмения Луны 5 июня не стоит отправляться в путешествия и нежелательно долго находиться на улице, сообщает OBOZREVATEL.

Нельзя назначать на этот день свадьбу, хирургическую операцию, нельзя давать и брать в долг, дарить и получать дорогие подарки.



Что еще нужно знать о затмении 5 июня?

Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20:46 мск и закончится в 00:04 мск 6 июня.

Максимальная фаза затмения начнется в 22:25 по московскому времени. В полутень погрузится южный край диска Луны, сообщили в Московском планетарии. Продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут.

В России затмение Луны можно будет наблюдать из Европейской части (кроме севера) и юго-запада Сибири.

Заметить потемнение южного диска Луны невооруженным глазом будет невозможно. Лунное затмение 5 июня 2020 можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры. Еще можно смотреть в бинокль или небольшой телескоп. Тогда можно будет заметить небольшое потемнение южного диска Луны.