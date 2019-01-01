Прилучный шокировал фанатов постаревшим и изможденным видом

Дата публикации: Вчера, 11:41 Просмотрено: 133

Павел Прилучный опубликовал в личном микроблоге фотографию, которая может шокировать. На снимке актер выглядит изможденным, постаревшим, лоб разрезают глубокие морщины… Несведущим могло показаться, что артист сильно сдал из-за ситуации в семье. Однако это не так – этот снимок был сделан после того, как над Павлом поработали талантливые гримеры на съемочной площадке, сообщает 7days.ru

На самом же деле актер сейчас счастлив, как никогда. Ведь в Санкт-Петербурге, куда он прилетел накануне, возобновились съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада» о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, где Прилучный играет главную роль. «Девятаев, спасибо! Меня выпустили с карантина!» — радуется артист, который, конечно же, за время самоизоляции соскучился по работе.

Напомним, для роли актеру, рост которого 180 см, нужно похудеть до 39 килограммов. Неизвестно, случилось ли это, однако до карантина Павел похудел на 20. Эта роль, по мнению экспертов, должна стать вехой в карьере Прилучного.

«Килограммы сбрасывать очень тяжело, — говорил актер ранее. — Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть. Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя»



