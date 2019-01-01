Елизавета II решилась выплатить долги своего сына

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Как стало известно, в британском королевском семействе возникли новые проблемы. Швейцарская светская львица Изабель де Рувр пригрозила сыну королевы Елизаветы судом, если он не выплатит ей, наконец, свой долг, сообщает 7days.ru

Как заявила Изабель, принц Эндрю задолжал ей 12,5 миллиона долларов. И если он в самое ближайшее время не погасит свою задолженность, то она передаст дело в суд. На самом деле, впервые об этой финансовой проблеме среднего сына королевы стало известно еще в прошлом году. Но тогда Изабель надеялась уладить все мирным путем. Но теперь она, похоже, потеряла на это надежду и намерена получить свои деньги с Эндрю любым способом. Об этом сообщило издание New Idea.

Как утверждает инсайдер, близкий к королевскому двору, впервые узнав о долге сына, королева Елизавета пришла в крайнее негодование и потребовала, чтобы Эндрю немедленно все уладил. Однако теперь, когда стало ясно, что принц не в состоянии выплатить требуемую сумму, королева решилась лично погасить его долг. Ведь еще один скандал может стать просто катастрофой — после, того, как принц Гарри с Меган Маркл демонстративно вышли из состава семейства, а репутация самого Эндрю серьезно пострадала в результате его дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном.

Что же касается собственно долга, то он возник в результате приобретения принцем шикарного шале в швейцарских Альпах. Эндрю и его семья много лет арендовала этот дом у владелицы — Изабель де Рувр — пока принц не решил купить его. Он обязался выплатить в рассрочку стоимость шале — 34 миллиона долларов. Однако, хотя сделка была заключена еще в 2014 году, на сегодяшний день Эндрю все еще должен де Рувр 12,5 миллиона.