Брэд Питт не поскупился на комплименты в адрес Дженнифер Энистон

Дата публикации: Вчера, 11:39 Просмотрено: 136

Фанаты Брэда Питта которые все еще надеются на его воссоединение с экс-супругой номер один – Дженнифер Энистон, вспомнили недавно, с каким энтузиазмом актер когда-то отзывался о ней, сообщает 7days.ru

В одном из своих интервью, которое Питт дал незадолго до того, как его соблазнила Анджелина Джоли, Брэд не скупился на комплименты в адрес Дженнифер. «Вокруг нее всегда полно людей, все слетаются к ней, как мошки на огонь. Она — как магнит, как камин, который дарит всем тепло. Это, пожалуй, самая теплая женщина, которую я встречал в своей жизни. У нее просто нет недостатков и она меня так так многму научила…» — расхваливал тогда Энистон Питт.

Увы, не прошло и полугода с того самого интервью и «золотая пара Голливуда», каковой все считали Брэда и Дженнифер, распалась. Точнее, после того, как на пути Питта появилась Джоли, они стали любовниками — еще в то время, когда Брэд был с Дженнифер. И когда позднее Энистон узнала об этом, она прямо заявила, что считает поведение Джоли недостойным.

Что же касается Питта, то она никогда не винила его в том, что он ее бросил — во всяком случае публично. Более того, она не раз намекала, что сохранила свои чувства к бывшему мужу. А после того, как в прошлом году все стали свидетелями их чрезвычайно эмоциональной встречи на церемонии вручения наград SAG, у фанатов появилась надежда, что Брэд и Дженнифер снова будут вместе. однако возродившиеся отношения с бывшей женой, похоже, совершенно не мешают Питт встречаться с другой женщиной. Ведь за последнее время его постоянно видят в обществе актрисы Алии Шокат. Так что, по утверждению инсайдера, близко знакомого с Дженнифер, она даже приревновала Алию к Брэду и потребовала, чтобы актер сделал выбор — с кем он хочет быть.







