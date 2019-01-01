В каком смартфоне самая лучшая камера в 2020 году – Топ 10

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Инженерная мысль достигла потолка – дальнейшее совершенствование камер объективно невозможно без радикальной смены конструкции самого смартфона. Все флагманские модели снабжены практически идеальными, с технической точки зрения, модулями и чтобы выявить победителя, придется пойти альтернативным путем.

Пока пользователи смартфонов наперегонки пополняют свои файловые хранилища и аккаунты в социальных сетях фотографиями котов, пейзажей и себя любимых, инженеры ломают голову над тем, как улучшить и без того отличные камеры. Причем конкуренция у последних еще жестче, ведь борьба идет не за лайки, а за миллионы долларов потенциальной прибыли для компании.

Несколько лет назад, глядя на результаты работы камер флагманских аппаратов Apple, Samsung и прочих A-брендов, казалось, что эволюция данных модулей вот-вот должна остановиться. Качественные, «бесшумные» фотографии даже в условиях низкой освещенности, сверхбыстрый автофокус, оптическая стабилизация при съемке видео — чего же боле? Однако нет предела совершенству, появление новых возможностей и улучшений зависит исключительно от пользовательского спроса.

К середине весны все ведущие вендоры уже порадовали публику анонсами и релизами свежих флагманских моделей смартфонов, а значит можно подводить промежуточные итоги. В этом материале рассмотрим 10 лучших камер в мобильных устройствах по состоянию на 2020 год.

Все представленные ниже смартфоны снимают отличные фото и видео, однако узконаправленные специалисты все же могут расставить приоритеты, выделив преимущества и недостатки той или иной модели. Данный рейтинг составлен по данным экспертов DxOMark и других авторитетных ресурсов.





У какого смартфона самая лучшая камера — Топ 14 в 2020 году

14 место iPhone 11

iPhone 11 – смартфон Apple 2019 года

В отличие от предшественника iPhone XR, имевшего всего один объектив (стандартный широкоугольный 12-мегапиксельный модуль), iPhone 11 получил дополнительную сверхширокоугольную камеру, которая не только добавила возможность «обратного» широкоугольного зума, но и значительно расширила функциональные рамки камеры в целом. Помимо прочего, в iPhone 11 появились: ночной режим, автокоррекция, улучшенный Smart-HDR и т.д.

В отличие от предшественника iPhone XR, имевшего всего один объектив (стандартный широкоугольный 12-мегапиксельный модуль), iPhone 11 получил дополнительную сверхширокоугольную камеру, которая не только добавила возможность «обратного» широкоугольного зума, но и значительно расширила функциональные рамки камеры в целом. Помимо прочего, в iPhone 11 появились: ночной режим, автокоррекция, улучшенный Smart-HDR и т.д.





13 место Honor P20 Pro и OnePlus 7 Pro

Honor P20 Pro

Суббренд компании Huawei радует покупателей более демократичными ценниками и очень хорошими камерами, опыт в построении которых явно заимствован у старшего брата. Honor P20 Pro не имеет таких возможностей зумирования, как Huawei P30 Pro или последние модели смартфонов Samsung, но при этом демонстрирует отличное качество съемки, оцененное экспертами DxOMark в 111 баллов. Аппаратные характеристики камерофона выглядят следующим образом:

• Основной объектив Sony IMX586 с размером матрицы 1/2″, разрешением 48 МП, апертурой f/1.4, оптической стабилизацией изображения и фокусным расстоянием 28 мм;

• 8-мегапиксельный «телевик», размер матрицы 1/4,4″, светосила f/2.4, фокусное расстояние 80 мм;

• Широкоугольный объектив на 16 МП с размером 1/3,06″ и диафрагмой f/2.2;

• Макрообъектив с матрицей 2 МП.





OnePlus 7 Pro

Как и сосед по рейтингу DxOMark Honor P20 Pro, флагманский смартфон компании OnePlus имеет основной объектив Sony IMX586 и матрицей на 48 МП размера 1/2″, но с чуть менее сильной диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 26 мм. Два дополнительных модуля также практически не отличимы: «телевик» 8 МП, f/2.4 и «ширик» 16 МП, f/2.2, однако при этом телеобъектив, в отличие от конкурента, обладает собственной системой оптической стабилизации. В результате получаем смартфон, который способен фотографировать и снимать видео на очень высоком уровне качества по меркам 2020 года, за что заслуженно получает высокое место в рейтинге камерофонов.





12 место Honor V30 Pro

Еще один топовый камерофон, разработкой которого занимались специалисты Huawei. Одним из наиболее заметных недостатков Honor V30 Pro, в сравнении с тем же Mate 30 Pro, является отсутствие портретной ToF-камеры, кроме того, смартфон снимает видео заметно более низкого качества, но при этом выигрывает в прямом сравнении со многими конкурентами на рынке. Список характеристик выглядит следующим образом:

• Основная: 40 МП, размер матрицы 1/1.7 дюйма, фокусное расстояние 27 мм, светосила F/1.6, оптическая стабилизация изображения;

• Сверхширокоугольная: 12 МП, размер пикселя 1.4 мк, фокусное расстояние 16 мм, светосила F/2.2;

• Телеобъектив: 8 МП, размер матрицы 1/4 дюйма, фокусное расстояние 80 мм, светосила F/2.4, оптическая стабилизация изображения.

Отдельно стоит упомянуть двойную фронтальную камеру Honor V30 Pro, состоящую из широкоугольного (32 МП, светосила F/2.0) и сверхширокоугольного (8 МП, светосила F/2.2) объективов. Еще одно преимущество камерофона — комбинация фазового и лазерного автофокусов на каждой из трех основных камер.





11 место Samsung Galaxy S20

Новый флагманский Galaxy S20 Ultra был позиционирован, в частности, как лучший камерофон в мире, а потому должен выгодно отличаться не только от конкурентов, но и своих собратьев по линейке. При этом даже разница между моделями Galaxy S20 и S20+ была намерено подчеркнута — самый бюджетный смартфон не получил модуля Датчик глубины, себестоимость которого не так высока, но на практике многие пользователи Galaxy S20 ощутят его отсутствие. Данная камера предназначена улучшения весьма популярных нынче портретных снимков с размытием заднего фона. В остальном технические характеристики камер Galaxy S20 идентичным модели S20+.

• Сверхширокоугольная: 12 МП, размер точки 1.4 мк, светосила F/2.2;

• Широкоугольная: 12 МП, размер 1.8 мк, светосила F/1.8, оптическая стабилизация изображения;

• Телеобъектив: 64 МП, 0.8 мк, светосила F/2.0, оптическая стабилизация изображения;

• Гибридный оптический зум 3x, цифровой зум 30x;

• Фронтальная: 10 МП, размер 1.22 мк, светосила F/2.2.





10 место Galaxy Note 10, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в самом начале 2019 года задали высокую планку качества съемки фото и видео для остальных производителей — оба гаджета получили тройную камеру с дополнительным ультра-широким объективом.

• 16 МП (Ультраширокоугольная / F2.2), ФФ;

• Dual Pixel 12 МП OIS (Широкоугольная / F1.5 / F2.4), АФ;

• 12 МП OIS (Телеобъектив / F2.4), АФ.

Кроме того, модель Galaxy S10+ получила двойную фронтальную камеру:

• Dual Pixel 10 МП АФ (F1.9);

• 8 МП АФ (с регулируемой глубиной резкости / F2.2).

Эксперты DxOMark оценили старания инженеров Samsung в 109 баллов, и это повторение высокого результата Huawei Mate P20 Pro. Специалисты считают главным преимуществом корейским камер отличную детализацию и четкость снимков даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, был существенно доработан программный функционал, в том числе: расширены возможности режима «Живой фокус», добавлены новые анимоджи, подсказки в реальном времени при съемке для новичков и специфические опци для профессионалов в разделе Pro.





Galaxy Note 10

В свою очередь, представленный в августе 2019 года, Galaxy Note 10 получил основную камеру, традиционно не имеющую кардинальных отличий от старшей на полгода модели Galaxy S10. Тем не менее, некоторые малозначительные нюансы и программные доработки позволили Galaxy Note 10 занять высокое место в рейтинге камерофонов DxOMark, обойдя Galaxy S10 за счет качества видеосъемки (экспертами отмечен широкий динамический диапазон и точность автофокуса при наблюдении за объектом).





9 место: Huawei P40

Линейка смартфонов Huawei P-серии 2020 года вышла под слоганом «Visionary Photography», однако ожидаемого прорыва в сфере мобильной фотографии компании совершить не удалось. Тем не менее, гаджеты семейства Huawei P40 (P40 Lite, P40, P40 Pro и P40 Pro+) прогнозируемо заняли высокие позиции в рейтингах камерофонов за счет уже имеющихся у компании софтверных наработок и успешного опыта сотрудничества с Leica.

Итак, Huawei P40 имеет основную камеру, состоящую из трех модулей:

• Основной объектив UltraVision: разрешение матрицы 50 МП, фокусное расстояние 23 мм, диафрагма f/1,9 с системой автофокуса Octa Phase Detection;

• Сверхширокоугольный объектив: 16 МП, фокусное расстояние 17 мм, диафрагма f/2,2;

• Телеобъектив: 8 МП, 3-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 30-кратный цифровой зум, фокусное расстояние 80 мм, диафрагма f/2,4;

• Фронтальная камера: 32 МП с ИК-датчиком для определения глубины сцены и применения эффекта боке.

При сравнении со старшими моделями P40 Pro и P40 Pro+ сразу бросается в глаза относительно низкое разрешение телеобъектива и слабые возможности зума, но при этом аппарат вполне способен составить конкуренцию многим флагманам иных производителей. Следует отметить, что Huawei P40 получил новую технологию фазового автофокуса Octa Phase Detection, на которой отдельно заостряли внимание во время презентации, а также возможность съемки видео в качестве 4К на фронтальную камеру.





8 место Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Пожалуй, самый ожидаемый камерофон 2019 года, который оценен экспертами DxOMark как равный по возможностям съемки с лидером рейтинга Huawei Mate 30 Pro, но при этом стоит значительно дешевле конкурента.

В описании 5-модульная камера Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition выглядит весьма впечатляюще:

• Основной объектив: 108 МП, 25 мм фокусное расстояние, светосила f/1.69, оптическая стабилизация изображения;

• Малый телеобъектив: 12,19 МП, 50 мм фокусное расстояние, светосила f/2.0;

• Большой телеобъектив: 7,99 МП, 94 мм фокусное расстояние, светосила f/2, оптическая стабилизация изображения;

• Сверхширокоугольный объектив: 20,11 МП, 16 мм фокусное расстояние, светосила f/2.2;

• Макрообъектив: 2 МП, светосила f/2.4

Добавьте сюда две сдвоенные LED-вспышки и получите камерофон, равных которому нет на рынке по перечисленным характеристикам. Тем не менее, по факту впечатляющее техническое описание дает результат, сопоставимый с более скромными, но тщательнее проработанными и качественно исполненными системами, например, в том же Huawei Mate 30 Pro.





7 место Huawei P30 Pro

Показанный на презентации 28 марта 2019 года китайский флагман Huawei P30 Pro ожидаемо поднял новую планку качества для камерофонов премиум-сегмента. Успешно продолжив традицию предшественников (Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro).

Для создания фото и видео используется:

• Базовый объектив с разрешением 40 МП и диафрагмой f1.6;

• Широкоугольный объектив с разрешением 20 МП и диафрагмой f/2.2;

• Телеобъектив с разрешением 8 МП и диафрагмой f/3.4;

• ToF-камера;

• Фронталка с разрешением 32 МП и диафрагмой f/2.0.

Впрочем, это тот самый редкий случай, когда преимущества устройства не очень заметны «на бумаге», но не оставляют шансов конкурентам на практике. Главная фишка Huawei P30 Pro — это возможность съемки в любых условиях освещения и даже полной темноте:

Такие чудеса возможны благодаря инновационному спектральному сенсору с непривычной обывателю структурой RYB (красный, желтый, синий) вместо RGB (красный, зеленый, синий), который улавливает на 40% больше света.

Еще один козырь камерофона — возможность 5-кратного оптического, 10-кратного гибридного и 50-кратного цифрового зума (подробно). В качестве «подзорной трубы» гаджет использует перископический объектив с 5-ю линзами, обеспечивающий 125 мм фокусного расстояния.





6 место Samsung Galaxy S20+

Средний брат обновившейся линейки Samsung Galaxy существенно уступает флагману, но при этом вполне достойно выглядит на фоне большинства конкурентов. Здесь установлены:

• Сверхширокоугольная камера: 12 МП, размер точки 1.4 мк, светосила F/2.2;

• Широкоугольная: 12 МП, размер 1.8 мк, светосила F1.8, оптическая стабилизация изображения;

• Телеобъектив: 64 МП, размер 0.8 мк, светосила F/2.0, оптическая стабилизация изображения;

• DepthVision для портретной съемки;

• Гибридный оптический зум 3x, цифровой зум 30x;

• Фронтальная: 10 МП, размер 1.22 мк, светосила F/2.2.

Как видно из сухого сравнения цифр, отставание от флагмана заметно невооруженным глазом, однако и целый ряд преимуществ перед прошлогодними моделями имеется.

В частности, Samsung Galaxy S20+ также оснащен «космическим зумом», пусть и не таким зорким, как модели Ultra — имеется возможность увеличивать картинку в 4 раза посредством оптического и до 30 крат за счет цифрового зума.

Режим Nonacell для модели S20+ реализован не был, но ряд других флагманских функций аппарату достался. Например, режим Single Take, в котором производится съемка со всех камер в течение 10 секунд, а результатом становятся короткие ролики и несколько лучших, отобранных искусственным интеллектом, снимков.





5 место Xiaomi Mi 10 Pro

Новый флагман Xiaomi, приуроченный к десятилетию присутствия компании на рынке, был оснащен камерами по самому передовому примеру Samsung Galaxy S20 Ultra, лишь немного уступая корейскому производителю в деталях. Технические характеристики камер Xiaomi Mi 10 Pro выглядят следующим образом:

• Широкоугольная: 108 MП, светосила F/1.7, лазерный автофокус, оптическая стабилизация изображения;

• Телеобъектив: 8 MП, светосила F/2.0, размер пикселя 1.0 мк, PDAF, лазерный автофокус, оптическая стабилизация изображения, 10-кратный гибридный оптический зум;

• Портретная: 12 MП, светосила F/2.0, размер 1.4 мк, 2-кратный оптический зум;

• Сверхширокоугольная: 20 MП, светосила F/2.2.

Эксперты отмечают, что главным достижением специалистов Xiaomi стало совершенствование алгоритмов обработки данных с камер смартфона, что позволило не только сделать процесс съемки и сохранения результата моментальным (не в последнюю очередь благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 865), но и реализовать целый перечень новых функций для пользователей, которые наверняка будут массово применяться на практике. Например, в ходе презентации было показано, как в пару кликов можно добавить на фотографию эффект, создающий иллюзию снимка из-за стекла, по которому стекают «живые» капли воды. Кроме того, большая работа была проведена по внедрению новых режимов съемки видео, среди которых выделяется поддержка записи роликов в качестве 8K.





4 место iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

В рейтинге DxOMark камеры iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max обошли южнокорейские смартфоны Samsung Galaxy Note 10+, при этом общая оценка айфонов была существенно снижена за возможности съемки видео — всего 117 баллов, 124 за фото и 102 за видео. Тем не менее, эксперты компании отметили, что Apple удалось за год внедрить технологии, необходимые для прямой конкуренции с лучшими камерофонами рынка.

Следуя тенденциям, Apple оснастила флагманские смартфоны тройной камерой со следующими характеристиками:

• Основной широкоугольный объектив на 12 МП с диафрагмой ƒ/1.8;

• Телеобъектив на 12 МП, с диафрагмой ƒ/2.0;

• Ultrawide (сверхширокий) объектив на 12 МП с апертурой ƒ/2.4 и углом обзора 120 градусов.

Кроме того, в смартфонах 2019 года Apple реализовала режим ночной съемки, улучшающий качество фото и видео, снятого в условиях экстремально низкого окружающего освещения, что актуально для всех без исключения любителей мобильной фотографии.





3 место Huawei Mate 30 Pro

Если рассматривать технические характеристики камер Huawei Mate 30 Pro, то различий с предшественником P30 Pro не так уж много и касаются они, в первую очередь, ультраширокоугольной камеры:

• Основная: 40 МП, размер матрицы 1/1.7 дюйма, 27 мм эквивалентное фокусное расстояние, светосила F/1.6, автофокус PDAF, оптическая стабилизация изображения;

• Сверхширокоугольная: 40 МП, размер матрицы 1/1.54 дюйма, 18 мм фокусное расстояние, светосила F/1.8, PDAF;

• Телеобъектив: 8 МП размер матрицы 1/4 дюйма, 80 мм фокусное расстояние, светосила F/2.4, PDAF, оптическая стабилизация изображения;

• Портретная камера ToF 3D.

Итак, за съемку фото и видео отвечают, грубо говоря, два отдельных модуля по 40 МП разрешением каждый, причем первый имеет оптическую стабилизацию, тогда как второй заметно режет качество роликов при использовании цифровой коррекции движения камеры.

По факту камера Huawei Mate 30 Pro может предложить более высокий уровень детализации по углам фотографии при съемке днем и чуть менее заметный шум в условиях низкого освещения, остальные отличия заметить невооруженным глазом практически невозможно.

Что касается видео, то здесь главной фишкой стал режим замедленной съемки с частотой 7680 кадров в секунду. На видео ниже можно сравнить такой SlowMo с частотой 960 fps.





2 место Samsung Galaxy S20 Ultra

Безусловно, один их лучших камерофонов на рынке в 2020 году, который полностью оправдал и даже превзошел ожидания поклонников продукции Samsung. С технической точки зрения аппарат оснащен следующими основными модулями:

• Сверхширокоугольная камера: разрешение 12 МП, размер пикселя 1.4 мк, светосила F/2.2;

• Широкоугольная: 108 МП, размер пикселя 0,8 мк и 2,4 мк в режиме объединения точек Nonacell, светосила F/1.8, оптическая стабилизация изображения;

• Телеобъектив: 48 МП, размер 0.8 мк (1.6 мк в режиме Nonacell), светосила F/3.5, оптическая стабилизация изображения;

• Датчик глубины: камера для портретных снимков;

• Гибридный оптический зум 10x, цифровой зум 100x;

• Фронтальная камера: 40 МП, размер пикселя 0.7 мк (1.4 мк в режиме Nonacell), светосила F/2.2.

Как видно из описания, фронтальная камера флагмана была существенно улучшена, по сравнению и с предыдущими моделями линейки, и с младшими версиями Galaxy S20 / S20+ с установленным прошлогодним 10-мегапиксельным объективом.

Однако главные новшества коснулись, конечно же, основной камеры, которая обладает новейшим 108-мегапиксельным модулем собственного производства Samsung, который делает снимки с высочайшим уровнем детализации и может объединять пиксели по технологии Nonacell для получения оптимального с точки зрения качества и энергозатрат изображения. На практике это означает, что пользователь может, к примеру, увеличить полученный снимок в несколько раз, вырезать сцену с заднего плана и получить картинку, практически не уступающую по детализации оригинальному изображению.

Еще одна интересная новинка — поддержка съемки видео в разрешении 8К. Собственно, подобный функционал не слишком востребован на рынке, ведь мониторы с таким высоким разрешением пока являются большой редкостью, но владельцы новых телевизоров Samsung 8К вполне могут быть заинтересованы и в приобретении флагманского смартфона.

Кроме того, нельзя не упомянуть 4-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, позволяющий при должной сноровке снимать объекты на очень большом расстоянии во вполне приемлемом качестве.





1 место: Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro Plus

Главным отличием самых дорогих моделей от Huawei P40 и Huawei P40 Lite является улучшенный зум, а также наличие модуля оптической стабилизации на основном объективе Ultra Vision. Кроме того, флагманы Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ получили улучшенный широкоугольный объектив. Характеристики камер Huawei P40 Pro выглядят следующим образом:

• Основная камера Ultra Vision: разрешение матрицы 50 МП, фокусное расстояние 23 мм, диафрагма f/1,9 с системой автофокуса Octa Phase Detection, оптическая стабилизация изображения;

• Сверхширокоугольный объектив: 40 МП, фокусное расстояние 18 мм, диафрагма f/1,8;

• Телеобъектив: 12 МП, 5-кратное оптическое увеличение, фокусное расстояние 125 мм, диафрагма f/3,4;

• ToF-камера для съемки портретных фотографий;

• Фронтальная камера: 32 МП с ИК-датчиком для определения глубины сцены и возможностью съемки видео в 4К.

Главным отличием версии Huawei P40 Pro+ опять же является телеобъектив, а точнее сразу два. Один из них заимствован из базовой версии Huawei P40 (8 МП, 3-кратный оптический зум, фокусное расстояние 80 мм, диафрагма f/2,4), а второй предполагает съемку объектов на очень большом расстоянии — это 8-мегапиксельный модуль с перископической оптикой, позволяющей реализовать 10-кратный оптический зум. Фокусное расстояние «телескопа» составляет 240 мм, светосила — f/4,4.

Таким образом, благодаря качественной немецкой оптике, проверенным AI-технологиям и новым софтверным возможностям, Huawei P40 Pro+ на момент своего релиза ожидаемо занимает первую строчку в рейтинге лучших камерофонов мира.























































