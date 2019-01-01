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Мы много раз рассказывали и о совместных посадках растений, и об их правильном чередовании, и о том, какие культуры лучше вообще не выращивать бок о бок. А сейчас задались одним из вечных вопросов на тему того, можно ли сажать рядом родственные культуры. Вот, к примеру, кабачки и тыквы. Какие нюансы сопровождают их соседство?





Нюанс №1. Место и время

Кабачки предпочитают чернозем или легкий суглинок с нейтральной или умеренно щелочной почвой с уровнем рН 6-6,8. А вот тыква больше тяготеет к плодородке и только там даст плоды большого размера. Уровень кислотности земли она предпочитает тот же, что и кабачок. Обе культуры любят расти в солнечном месте.





Нюанс №2. Севооборот

Здесь все совпадает. Поскольку кабачок и тыква относятся к одному семейству, значит, их можно выращивать на том месте, где прежде росли капуста, бобовые, лук, чеснок или кукуруза. А отличными преемниками семейства Тыквенные впоследствии станут астровые (сложноцветные) культуры.





Нюанс №3. Полив

Кабачки и тыквы имеют разную потребность в поливе, и если вы посадили их максимально близко друг к другу, придется учесть и этот нюанс. Первые нужно орошать не чаще 1 раза в 10 дней, в среднем расходуя 10 л воды на 1 кв.м. Вторые предпочитают, чтобы их поливали раз в 2-3 дня до середины июля и с интервалом в 5 дней – во второй половине лета. При этом нужно хорошо пролить грунт как минимум на 25-30 см как под корнями растений, так и в радиусе полуметра вокруг них. Обе культуры нужно поливать хорошо отстоянной водой температурой не ниже 20°С.





Нюанс №4. Болезни и вредители

А они у представителей семейства Тыквенные, как известно, общие. Из болезней эти культуры чаще всего поражают бактериоз, мучнистая роса, пероноспороз, антракноз и разные виды гнилей, из вредителей – паутинный клещ, бахчевая тля и ростковая муха. Не побрезгуют овощами и слизни. Посаженные рядом овощные культуры одного семейства рискуют одновременно подвергнуться какой-либо из перечисленных напастей. Поэтому если уж вы решили, что кабачки будут неплохо смотреться в компании тыквы, своевременно проводите профилактику болезней и нападения вредителей при помощи фунгицидов и инсектицидов.





Нюанс №5. Переопыление

Растущие рядом кабачки и другие разновидности тыквы обыкновенной (в том числе патиссон, крукнек и цукини) могут переопылиться уже в первом поколении, в результате чего вы получите овощи-"мутанты" странного вида и не совсем привычного вкуса. Особенно от переопыления страдают кабачки: если плоды тыквы просто меняют форму с круглой на продолговатую, то из нового поколения кабачков ничего, кроме оладий, вы приготовить не сможете, утверждают специалисты. Однако другие виды тыквы – мускатную и твердокорую – можете смело выращивать рядом с кабачками: в этом случае переопыления не произойдет.

Кроме того, при благоприятных условиях тыквы и кабачки способны размножаться самосевом – поэтому не удивляйтесь, если вы все сделали как надо, а в следующем году где-то рядом с прежним местом обитания бахчевых неожиданно вырастет гибрид.

Еще важен и тот момент, что растения тыквы значительно крупнее, чем кабачки, и со временем могут "покуситься" на их территорию, а также начнут затенять скромные кустики своих "собратьев", и нужно будет периодически обрывать у тыкв листья. Таков ответ на вечный вопрос о целесообразности выращивания по соседству тыкв и кабачков.