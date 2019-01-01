цветник без цветов

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Создавая на своем участке сад, мы обычно представляем себе пространство, которое радует глаз в любое время года. Однако стоит только приступить к планированию цветников, как оказывается, что обустройство клумбы непрерывного цветения требует не только хорошего знания теории, но и определенных практических навыков, которых особенно не хватает начинающим садоводам.

Иногда в процесс создания идеального цветника вмешиваются факторы, повлиять на которые не представляется возможным. Не слишком благоприятные почвы, затенение от близлежащих построек или лесонасаждений, отсутствие возможности уделять больше времени для ухода за цветником… Неужели все это сможет помешать вам воплотить в жизнь мечту о клумбе, которая сохраняла бы свою привлекательность на протяжении всего сезона, а не только в определенные месяцы? Решение задачи лежит на поверхности: если уж мы не можем наслаждаться пестротой и нежностью цветущих культур, то ничто не помешает нам воспользоваться всеми преимуществами, которые дарит богатство форм и текстур других растений.





В чем преимущества цветника без цветов?

В традиционных садах многообразие зелени служит, по большому счету, лишь фоном для более ярких элементов композиции, контрастом, который призван выгодно подчеркивать прелесть цветочного великолепия. Между тем, позволив нецветущим растениям сыграть первую скрипку в симфонии вашего цветника, вы получите уникальный по своей красоте декоративный элемент сада. В чем же состоят плюсы такой клумбы?





1. Всесезонность. Способностью цвести на протяжении всего сезона может похвастаться далеко не каждый однолетник или многолетник. Несравнимо большее количество культур способно цвести лишь в определенный период, который обычно ограничивается одним-полутора месяцами. При этом использование растений, выделяющихся своей формой или фактурой, позволит создавать композиции, которые будут выглядеть презентабельно большую часть сезона.

2. Богатство форм. Высокая декоративность клумб, созданных без использования цветущих растений, достигается за счет широкого диапазона оттенков, форм и фактур и позволяет воспроизводить сложные пейзажные композиции.

3. Простота в уходе. Цветущие растения требуют большего внимания, чем декоративнолистные культуры. Высокая декоративность в сочетании с нетребовательностью делают клумбы из не цветущих растений идеальным выходом из ситуации для людей, которые не могут посвящать своему саду большое количество времени.

4. Универсальность в применении. Монохромные композиции позволяют эффектно подчеркивать и выдвигать на передний план или, наоборот, скрывать и оттенять другие элементы сада: дорожки, беседки, хозяйственные постройки, заборы и др.

Неудивительно, что при таком количестве положительных качеств, цветники без цветущих растений не только не теряют свою популярность, но и становятся все более актуальными. Нетребовательные в уходе "монохромные" композиции пользуются одинаковым успехом как в озеленении городского ландшафта, так в обустройстве маленьких частных цветников.





Определитесь с выбором растений

Отсутствие цветов и стремление к декоративности в любое время года вовсе не означают того, что список растений для нецветущего сада должен ограничиваться хвойными и декоративнолиственными культурами. На какие группы растений следует обратить внимание при обустройстве "зеленых" клумб?

Хвойные. На протяжении долгих лет самыми частыми гостями приусадебных участков были высокорослые виды хвойных растений с весьма характерными и легко узнаваемыми силуэтами, однако в последнее время появилось множество сортов хвойных, различных не только по высоте, но и форме и окраске.Не зеленые вечнозеленые – какие разноцветные хвойные можно посадить на участке

Благородный и оригинальный ландшафт можно создать при помощи хвойных деревьев и кустарников с кроной необычного оттенка.

Декоративнолистные. Комбинируя растения с декоративными листьями, можно создавать композиции, которые не покажутся скучными даже в отсутствии красочного цветения. Если говорить, о травянистых растениях, то здесь можно использовать не только привычные колеусы, хосты и гейхеры, но и чуть более экзотичные каладиумы, перилла и гипоэстесы. Если вы хотите немного "поиграть с цветом, добавьте в цветник нотки серебра вместе с полынью, чистецом, цинерарией и дихондрой. Не менее эффектно выглядят и цветовые решения с использованием кустарников с золотыми и серебряными листьями. Неплохими акцентами сада станут декоративные растения с красными листьями.

Почвопокровные. Стелющиеся почвопокровники – идеальное решение для заполнения пустот между основными элементами композиции. Они же придут на помощь и в том случае, если вы захотите решить вопрос с декором мощеных дорожек.

Злаки. Универсальность и богатый выбор форм и фактур в сочетании с редкостной неприхотливостью позволили злакам завоевать небывалую популярность среди профессиональных ландшафтных дизайнеров. Если вы хотите обустроить на своем участке малоуходовый сад или добиться максимального эффекта естественности и нерукотворности, то в решении этих задач без злаков вам совершенно точно не обойтись.





Начинайте с малого



Первый и, пожалуй, самый главный прием, который используют при создании клумб без цветущих растений, это, конечно же игра на контрасте. Сочетание листьев, имеющих разные размеры, фактуру, форму и окраску позволяют создавать самые настоящие пейзажные полотна. Впрочем, добиться желаемого эффекта при помощи использования всех этих характеристик может далеко не каждый начинающий цветовод. Недостаток опыта может сыграть с новичком злую шутку, поэтому на первых порах лучше остановиться на применении одного-двух приемов.





Используйте все преимущества габитуса

Габитус – это форма и силуэты растений, которую ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов при создании любого сада. Отдельное внимание стоит уделять сочетанию крон деревьев и кустарников. При этом совсем не обязательно делать упор на топиарную обрезку и искусственное создание желаемых форм, гораздо интереснее опираться на то многообразие, которым одарила растения мать-природа.

Пирамидальные кроны придают пейзажу степенности и монументальности, а также отлично справляются с ролью акцентирующих элементов. Колоновидные кроны как бы "вытягивают" картинку вверх, плакучие – объединяют верх и низ композиции. Шаровидные кроны позволяют играть на контрасте и помогают уравновесить или даже несколько утяжелить композицию с большим количеством вертикалей.





Соблюдайте цветовую гамму

Непродуманная палитра сада может свести на нет все усилия даже в том случае, если все остальные элементы композиции будут подобраны идеально. Первое, на что обращает внимание взгляд человека, это цвет, и только потом форма и фактура листьев. Чтобы композиция не показалась кричащей, используйте строго ограниченное количество оттенков одного и того же цвета. Советы, которые помогут избежать ошибок при подборе цветовых решений:





• В композициях с большим количеством элементов растения с пестрой листвой лучше высаживать на дальнем плане, отдавая передний во власть однотонных сортов.

• Культуры с цветными листьями лучше использовать в качестве акцентов, которых не должно быть слишком много. Основным цветом вашей клумбы должен оставаться зеленый.

• Очень эффектно смотрятся композиции, где гармонично сочетаются темные и светлый тона.

• Чтобы визуально расширить границы цветника, примыкающего к границе сада, высадите на заднем плане кустарники с более светлой листвой (желтой, серебристой, голубой).





Цветник без цветов: схема

Если вы хотите обустроить на своем участке клумбу без цветов, попробуйте воссоздать небольшой цветник с хостами и гейхерами.

Хоста Иннисвуд;

Хоста Гардиан Энджел;

Гейхера Саузен Комфорт;

Кочедыжник японский Ghost;

Гейхера Блэкаут.

Обратите внимание на то, как сочетаются в этой небольшой композиции несколько размытые очертания кочедыжника. Окраска папоротника позволила сделать плавный переход от яркой желто-зеленой левой части цветника к более темной и насыщенной правой. [АТ1] При этом вертикаль кочедыжника ко всему прочему еще и как бы слегка подтягивает нижний ярус вверх, делая общий рисунок клумбы более завершенным.

Грамотно подобранный цветовые решения и игра на контрасте помогают создавать поистине уникальные решения, которые будут уместны в саду практически любого стиля.