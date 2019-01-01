Саша Спилберг стала ведущей «Дома-2»

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Одна из самых популярных в России девушек-блогеров Саша Спилберг приняла участие в съемках «Дома-2» на ТНТ, сообщает 7days.ru

Правда, популярный российский блогер стала ведущий всего лишь двух выпусков успешного телепроекта. Посмотреть эфиры с ней можно будет 8 и 9 июня.

На Лобное место Спилберг пришла с глобальной целью: защитить девушек от нападок мужчин, изменить отношение представителей сильного пола к участницам проекта и защитить мнение женщин. А все после того, как Саша послушала громогласные монологи шансонье Ильи Яббарова в адрес женщин.

Она представит новых участников проекта в рамках «Дом-2. Новые лица», а также разберет проблемы домочадцев в привычном для них формате Лобного во вторник. Сама Саша Спилберг счастлива со своим молодым человеком Парулом, об отношениях с которым она подробно рассказывает своим подписчикам. Так, в последнем влоге она поделилась романтической историей знакомства с молодым человеком, которая произошла на другом континенте, и исполнением ее давней мечты. «Наблюдать за участниками «Дома-2» не только на экране, но и в жизни – это очень интересный процесс! – комментирует Саша.

— И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно! Участники — женщины, мужчины, молодые и постарше — могут здесь научиться быть бесстрашными и построить отношения в нестандартных, необычных условиях. И это круто!»