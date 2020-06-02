«Упала на пол от смеха»: Гарри Галкин довел сестру до истерики

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Шестилетний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри заставил свою сестру Лизу буквально рыдать от смеха. Девочка, наблюдая за братом, свалилась на землю, безудержно хохоча. Причиной веселья Лизы стала демонстрация братом приемов кунг-фу, которые, к слову, она же и анонсировала в забавном видеоролике, появившемся на личной странице их отца в социальной сети, сообщает 7days.ru

«Сегодня мы вам расскажем о самом лучшем в мире кунг-фу!» — кричит Лиза, а Гарри начинает «разбивать» об голову пенопластовые панели. Ролик посмотрели не только поклонники семьи, но и звездные коллеги и друзья юмориста и певицы. Юлия Проскурякова, которая давно дружит с Пугачевой и Галкиным, отметила, что Гарри непременно стоит принять участие в программе папы «Лучше всех». «Гарри — the best!» — написала супруга Игоря Николаева.

Лизу и Гарри обожают интернет-пользователи, и причина этого проста. Дело в том, что детей этой пары отличает всестороннее развитие. С одной стороны, близнецы артистичны, с другой – знают в своем юном возрасте французский язык и даже умеют на нем петь, с третьей – дети артистов очень спортивны. Лиза легко может играть роль русалочки, поскольку в воде чувствует себя так же уверенно, как и на суше, а Гарри прекрасно катается на горных лыжах. Впрочем, в этом виде спорта сестра от него тоже не отстает.