«Эстрада у нас убогая»: муж Полины Гагариной развернул «войну»

Дата публикации: Сегодня, 13:55 Просмотрено: 103

Муж Полины Гагариной, кажется, сделал самое откровенное заявление с тех пор, как в СМИ появились слухи о предстоящем разводе с певицей. Дмитрий Исхаков начал с того, что оправдался за своё творчество. Свои переживания, связанные с проблемами в семейной жизни, супруг певицы изливает в стихах. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы Дмитрий не делился этим в публичном пространстве. У многих сложилось впечатление, что Исхаков пытается вызвать к себе жалость и «хайпануть» на теме развода с Гагариной, сообщает 7days.ru

«Знаете, я подумал: может, зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций, и напоказ. Даже звонят, говорят, мол, не делай так. А я вот рассудил: разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост. И если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдёт, ну что же. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу— вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет. Хуже не станет. Ждите меня на следующем «Голосе»... Или через один», — высказался Дмитрий.

Кажется, этим заявлением Исхаков развернул «войну» со многими коллегами и друзьями своей жены. Впрочем, обидятся на его высказывание об «убогости» эстрады только те звёзды, которые до конца в себе не уверены.

Полина тем временем продолжает хранить молчание. Она, как и раньше, ведёт на камеру размеренный образ жизни: занимается спортом с частным тренером и проводит время с дочкой Мией. Пара до сих пор не подала документы на развод, а значит у них есть ещё шанс преодолеть кризис в отношениях. Проблемы в браке Гагариной начались ещё несколько месяцев назад. Тогда Полина стала появляться на публике без обручального кольца.