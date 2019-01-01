Брэд Питт наконец-то помирился со своим старшим «блудным сыном»

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Фанаты Брэда Питта были счастливы, когда узнали о том, что более чем трехлетняя ссора актера со старшим сыном Мэддоксом осталась в прошлом. А произошло это благодаря дочери Питта Шайло, сумевшей снова объединить семью. Об этом изданию Globe стало известно от инсайдера, сообщает 7days.ru

Как оказалось, Шайло, которая отметила недавно свой 14-й день рождения, поставила условие: она настаивает на том, чтобы в семейном торжестве по этому случаю приняли участие все пятеро ее братьев и сестер. И если в том, что на это легко согласились 16-летний Пакс Тьен, 15-летняя Захара, также 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, нет ничего удивительного, то появление на празднике старшего — 18-летнего Мэддокса — было под большим вопросом. Ведь молодой человек упорно отказывался общаться с отцом с осени 2016-го. Трудно сказать, почему он вдруг решил изменить свое решение – то ли не захотел портить настроение имениннице, то ли решил, что уже пора забыть о конфликте.

Как бы то ни было, Мэддокс согласился появиться в доме Питта в Лос-Фелис в день рождения своей сестры. Праздник, в итоге, прошел прекрасно. Брэд сам приготовил в закупленной им специально печи любимое лакомство Шайло — пиццу. А потом все вместе полакомились именинным тортом, изготовленным по спецзаказу Питта в кондитерской. Брэд постарался, чтобы Шайло в свой день рождения, который в условиях карантина прошел в узком семейном кругу, не грустила по своим друзьям, которых она не смогла позвать в этот день. Один из приятелей Брэда — кинооператор — помог смонтировать поздравления от друзей и родственников девочки в Сети. И именинница, увидев этот минифильм, была просто счастлива.

Напомним: ссора Брэда и его старшего сына, завершившаяся теперь благодаря Шайло, в 2016-м началась с того, что Питт и Анджелина Джоли поссорились на борту самолета, на котором семья возвращалась из Франции. Мэддокс тогда вступился за мать, что привело к конфликту с отцом



