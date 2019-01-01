«Погиб мой брат»: Леонид Якубович переживает тяжелую потерю

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Александр Гольдфедер, генеральный продюсер программы «Поля чудес», скончался в Боткинском больнице. Ему было 69 лет.

В клинику он поступил с больным сердцем. Помимо того, что у мужчины обнаружили рак, он также заболел коронавирусом, сообщает 7days.ru



Как говорит Леонид Якубович, семьдесят процентов успеха их передаче приносил именно Александр Гольдфедер. Ведущий «Поле чудес» не стал скрывать, что всегда с большим уважением относился к ныне покойному другу и тяжело перенес это страшное известие.

«Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии. Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат. Это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей — следствие того, что он нам оставил», — рассказал ТАСС Леонид Аркадьевич.

Анатолий Гольдфедер пришел на «Поле чудес» в 1998 году. С 1 сентября 2003 года был директором программы.