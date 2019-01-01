У Виктории Бекхэм началась паранойя

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Друзья считают, что у Виктории Бекхэм начались проблемы с психикой. Они пришли к такому выводу после того, как узнали, что супруга футболиста хочет прорыть под своим домом подземный ход, который будет вести к бункеру, где она собирается прятаться от незваных гостей. А затеяла это Виктория только потому, что узнала об ограблении дома одного из приятелей ее мужа, сообщает 7days.ru

Заметим, что история, приведшая Бекхэм в ужас, приключилась даже не там, где сейчас живут супруги. Речь идет о лондонском доме футболиста Деле Алли, с которым дружит Дэвид. Грабители не стали дожидаться, когда хозяин покинет свое жилище, а вломились туда, избили Алли и забрали его коллекцию драгоценностей.

Теперь напуганная миссис Бекхэм хочет построить подземный ход под своим домом в Костволдсе. А ведь в этом тихом британском уголке пока что ни о каких грабежах не слышно, хотя у соседей Виктории есть что брать. Рядом с ней живут такие знаменитости, как Кейт Мосс и Патрик Стюарт. Жилье, которое обошлось Виктории и Дэвиду в 8 миллионов долларов, они приобрели еще в 2016-м. Но живут они в нем не так давно: больше двух лет заняла капитальная перестройка, затеянная Викторией. И соседи Бекхэмов успели тогда устать от затянувшихся строительных работ на участке супругов. А теперь они узнали о начале новых земляных работ! Понятно, что сооружение подземного хода под домом и бункера — занятие не быстрое и отнюдь не бесшумное. Так что спокойной жизни соседям Бекхэмов не видать еще долго…

Впрочем, новая стройка начнется не в ближайшее время. Ведь сейчас в особняке живет все семейство, которое отбывает там карантин. Напомним, именно здесь последние пару месяцев Дэвид и Виктория живут с тремя из четверых своих детей — сыновьями Ромео, Крузом, а также дочкой Харпер. Что же касается старшего Бруклина, то он предпочел остаться на время карантина в Нью-Йорке со своей подружкой Николой Пельтц.



