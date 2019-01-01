ПОДКОРМКИ ДЛЯ ГЛАДИОЛУСОВ: СРОКИ, ПРЕПАРАТЫ, ДОЗИРОВКА

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500 г золы, заливаю горячей водой (80-90 град.) и энергично размешиваю 10-15 мин. Затем 1 л концентрата развожу в 10л воды и выливаю на 1 кв.м.

Все минеральные удобрения вношу в жидком виде (это лучше, чем сухая подкормка), каждое развожу отдельно, сообщает vsaduidoma.com

Понятно, что подкармливать нужно после полива. Но и после подкормки листья обмываю чистой водой.

Поливаю обильно (40-60 л/кв.м), но редко.

Против грибных болезней опрыскиваю растения спустя 2 дня после первой подкормки. И потом повторяю каждые 10 дней, чередуя: 1, 5%-ную бордоскую жидкость, хлорокись меди (25 г), медный купорос (20 г) + 200 г зеленого мыла или марганцовка (1, 5 г) — все на 10 л/кв.м.

От вредителей гладиолусы обрабатываю карбофосом (20 г на 10 л воды) со времени появления соцветий с интервалом в 7-10 дней. Для лучшего прилипания добавляю казеиновый клей, растворяя, как указано на упаковке, 50 г в ведре воды.

ПОДКОРМКИ ГЛАДИОЛУСОВ - ТАБЛИЦА

Гладиолусы хорошо отзываются на подкормки микроэлементами — зацветают раньше, формируют более крепкий колос и шикарные, хорошо окрашенные цветы, наращивают крупную клубнелуковицу.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ГЛАДИОЛУСОВ