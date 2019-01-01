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Последние годы дачники начали отказываться от огородов в пользу цветников и газонов. Рассуждали просто: зачем возиться с грядками, когда в сезон овощи стоят копейки. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы - кому-то урезали зарплату, а кто-то и вовсе остался без работы. Риэлторы уже отметили: в Подмосковье вырос спрос на загородные участки, они начали дорожать в цене. А многие из тех дачников, которые уже имеют заветные сотки, начали перекапывать газоны и разбивать огороды. Картошку вот посадили - хорошее подспорье в кризис! Но за годы декоративного садоводства все уже подзабыли, а как, собственно, за ней ухаживать. Давайте освежим свои знания.





Защита от заморозков

Посадить картошку просто - копай лопатой лунки да кидай в них клубни. И примерно через 3 недели жди всходов. И вот она взошла - этот срок приходится как раз на конец мая. Картофель - растение теплолюбивое, минусовых температур не выносит, а заморозки в средней полосе бывают до 10 июня. Как его уберечь, чтобы в итоге вырастить много картофеля?

Способ такой - если синоптики обещают ночные похолодания, нужно вечером окучить всходы картофеля «с головой», то есть засыпать землей вместе с макушкой. А утром, когда начнет теплеть, - разокучить. Это очень простой, но самый надежный способ защититы картофеля от заморозков.





Полив

Чтобы вырастить много картофеля, за сезон достаточно провести всего два полива.

Первый - сразу после появления всходов. В это время растения набирают зеленую массу, и влага им необходима.

Второй - во время цветения. Именно в этот момент под землей начинают образовываться клубеньки, и им для развития тоже нужна вода.

А вот дальше поливы картофелю противопоказаны. Избыточная влажность провоцирует две проблемы: бурно развивается фитофтора, а потом загнивают клубни.





Окучивание

У многих сортов картофеля есть неприятная особенность - их клубни формируются на небольшой глубине и, когда набирают массу, частично оказываются над поверхностью почвы и зеленеют, в них образуется ядовитое вещество соланин. И вот чтобы этого не происходило, картофель нужно окучивать.

Первое окучивание проводят, когда всходы будут высотой 15 - 20 см - в этот раз их присыпают землей до первых листьев. Второе - во время цветения. Третье - примерно в середине июля. В конечном итоге высота гребня должна быть 15 - 20 см.

Окучивать картофель лучше всего после дождя, но не сразу - когда почва немного подсохнет, но еще будет влажной.



Защита от вредителей

Поскольку дачники стали выращивать меньше картофеля, последние годы колорадского жука стало существенно меньше, а где-то он и вовсе исчез. Но это не означает, что он не вернется и снова не начнет вредить.

Справиться с ним сейчас просто - большинство современных препаратов уничтожает его после первой же обработки. Иногда может потребоваться две за сезон. Однако на будущий год вредитель снова может появиться. И тут нужно запомнить главное правило: нельзя два года подряд обрабатывать посадки картофеля одним и тем же препаратом. Допустим, в этом году с задачей хорошо справился «Арриво». Но это вовсе не означает, что так же эффективен он будет и следующим летом - у колорадского жука возникает устойчивость к препаратам. Поэтому их нужно менять: в этом сезоне - один, в будущем - другой. Но тут важно не название средства защиты, а его действующее вещество. Дело в том, что разные препараты могут иметь одинаковый состав. Например, действующее вещество в том же «Арриво» - циперметрин. И этот же циперметрин является основой препарата «Инта-Вир». Следовательно, использовать «Инта-Вир» после «Арриво» не имеет смысла.

Другая напасть для картофеля - проволочник, личинки жука щелкуна. Есть много методов борьбы с ним, в продаже есть препараты, но практика показала, что лучший способ избавиться от этого вредителя - во время посадки положить в каждую лунку 1 ст. ложку суперфосфата. Учтите это на будущий год, чтобы вырастить много картофеля.





Защита от болезней

Дачники знают, что главная проблема томатов - фитофтора. Но уже подзабыли, что это заболевание поражает все пасленовые культуры, в том числе и картофель. Оно способно развиться в очень короткий срок, поразив всю ботву.

Главная причина таких вспышек - повышенная влажность. Именно поэтому картофель нельзя поливать после цветения. Но летом бывают дожди, и повлиять на это мы никак не можем. Особенно опасны они в августе, когда становится прохладно. Чтобы не допустить развития болезни, в начале августа ботву картофеля нужно обработать медьсодержащими препаратами - бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).





Уборка

Копать картофель, предназначенный для хранения, начинают после 25 августа. Делать это надо в сухую теплую погоду. Копать лучше не лопатой, как мы привыкли, а вилами - так меньше шансов порезать клубни.

Сортировать картофель нужно сразу. Первым делом выбрать самые урожайные кусты, в которых все картошки ровные и одинаковые по размеру, - их нужно отложить на семена.

Остальные клубни нужно ссыпать в один слой на огороде - пусть полежат пару часов, подсохнут. А затем надо рассортировать и их тоже. Больные и поврежденные - в одну кучу. Храниться они не будут, их надо съесть в ближайшее время. Здоровые - в другую. Их можно смело закладывать в погреб.

Но не сразу. Картофель, предназначенный для хранения, нужно на 2 недели отправить в темное прохладное помещение, например, в сарай или баню. За это время он окончательно просохнет, дозреет, кожица станет плотной. И только потом его можно опускать в погреб.



Хранение

Идеальные условия для хранения картофеля - погреб с температурой +2…+4 °С и влажностью 92 - 95%.

Скажете, мы не в деревне живем, где ж погреб взять? Есть другие варианты хранения.

• В холодильнике

Часть урожая, те же самые поврежденные клубни, можно отправить в холодильник - там для них идеальные условия.