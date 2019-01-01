Шестилетняя дочь Асмус и Харламова стала дизайнером

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Гарик Харламов сообщил поклонникам приятную и неожиданную новость. Его и Кристины Асмус дочь — шестилетняя Настя — решила попробовать себя в качестве дизайнера. Она уже смастерила первую работу: сделала оригинальный принт на футболке. Харламов, к слову, об увлечении дочки ничего не знал заранее, сообщает 7days.ru

«Мимимишный фотоотчет, — подписал снимок Харламов. — В моем царстве взрослого юмористического контента не место ребёнку, но не стоит забывать, что это мои личный аккаунт! Настя пробует себя в дизайне футболок! После слов «обязательно выложи в Инстаграм» у меня не осталось выхода! Брюс и Патрик — это имена наших собак, и они любят косточку! Я тоже не сразу понял, что это кость».

Настя растет творческим и артистичным ребенком, при этом Кристина Асмус против, чтобы она шла по родительским стопам. К слову, поклонники считают, что сама актриса уступает по красоте своей дочке. Кристина поделилась новым фото с Анастасией, в обсуждении которого фанаты высказались о том, что девочка в будущем определенно затмит свою маму. Кристина на подобные комментарии не обижается, ведь для любого родителя счастье понимать, что ребёнок — лучшая копия тебя.