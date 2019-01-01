Андреа Бочелли признался, почему он скрыл свою болезнь

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61-летний Андреа Бочелли удивил своих фанатов, сообщив, что он и его жена переболели Covid-19. Между тем, до этого заявления певца о его болезни не было известно никому, кроме родных и близких друзей Андреа. Хотя, например, о болезни коллеги Бочелли Пласидо Доминго знали решительно все, сообщает Журнал 7Дней

По признанию певца, которое он сделал во время выпуска шоу Good Morning America на этой неделе, он просто «не хотел тревожить поклонников». Кроме того, для него было очень важно «защитить частную жизнь своей семьи».

Как оказалось, Андреа получил положительные результаты теста на коронавирус еще 10 марта. Однако Бочелли, к счастью, перенёс болезнь в легкой форме — почти бессимптомно, за исключением небольшой периодически возникавшей лихорадки. К концу марта Андреа уже окончательно восстановился, и в апреле на католическую Пасху он дал потрясающий концерт в соборе Duomo di Milano. Его выступление стало самым крупным событием в мире классической музыки из всех, когда-либо транслировавшихся на Youtube: оно собрало 2,8 млн. зрителей. Бочелли признался, что для него стало «большой честью» участвовать в мероприятии, «объединившем молитвы миллионов людей» для поддержки Италии в нелегкое время борьбы с болезнью.







