«Стыдно за таких актеров»: раскрыт размер пенсии Людмилы Поргиной

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Людмила Поргина получила «оплеуху» от супруги Бориса Щербакова. Татьяна Бронзова пристыдила вдову Николая Караченцова за то, что та пожаловалась на бедственное материальное положение. По её мнению, Поргина получает приличную пенсию, которой должно хватать на жизнь, сообщает 7days.ru

«Людмила Поргина - заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда. Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. Мой муж никогда бы не пожаловался», — цитирует жену Щербакова «КП».

Скандал разгорелся после того, как Поргина дала интервью, в котором рассказала, что едва сводит концы с концами из-за пандемии. Она уточнила, что содержит большое количество домашних животных, которых в условиях кризиса сложно прокормить. Кроме того, вдова Караченцова приходится выплачивать налоги.

Поргиной помогает сын Андрей, который оказывает ей финансовую поддержку. Однако у него самого есть семья с тремя детьми, поэтому тут не разбежишься.

К слову, недавно Иосиф Пригожин заявил, что и многие поп-звёзды остались без средств к существованию. По его словам, многие музыканты и певцы не имели «подушки безопасности».



