«Просто представьте, что я испытал»: Лисовец раздавлен подлостью людей

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Влад Лисовец опроверг сообщения о том, что он накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стилист подчеркнул, что действительно проходил недавно обследование и сдавал попутно много разных анализов. Однако у него нет проблем с печенью, как сообщал Telegram-канал Mash, и не подтвержден коронавирус. Тем не менее, у него действительно была обнаружена пневмония, сообщает 7days.ru

Влад рассказал, что не смог оперативно опровергнуть информацию, появившуюся в прессе, так как сам не мог узнать точные результаты своего обследования. Лисовец подчеркнул, что он был шокирован тем, что информация из медицинского учреждения попала в СМИ.

«Просто представьте, что я вчера пережил», — сокрушается 47-летний Лисовец. Он назвал поступок людей, сообщивших в прессу пугающую информацию о его здоровье, подлым и бесчеловечным.

Особенно стилист переживал за свою маму, которая от посторонних узнала, о том, что сын якобы попал в больницу с осложнениями. «Мама знала, что я плохо себя чувствую! Что у меня болит сердце, и я ездил к врачам. А ей говорят, что меня госпитализировали, и что у меня отказывает печень и почки! Представляете ей 74 года! Какого было моей маме услышать такое?» — сказал Влад. Лисовец сообщил, что поводов для переживания нет. Он находится дома и его состояние не вызывает у врачей никаких опасений.



