Анастасия Костенко наладила жизнь без Тарасова

Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 54

Анастасия Костенко уже неделю одна справляется с двумя детьми. Муж модели Дмитрий Тарасов уехал в Казань, где тренируется в составе футбольной команды «Рубин». Футболист обещал, что скоро перевезёт туда же свою любимую, но пока что ему нужно самому освоиться на новом месте, сообщает 7days.ru

Супруга скучает по мужу, но верит, что скоро их разлука закончится. Костенко даже и не заметила, как быстро пролетела неделя, ведь она с утра до ночи занята домашними хлопотами. «Да, Дима на сборах, а мы с дочками в домашних заботах и хлопотах! Конечно же скучаем и волнуемся о нашем папе, его успехах и здоровье! Верим, что все у него будет хорошо, он у нас — боец», — верит Анастасия.

Как Дмитрий только уехал, Костенко была растеряна и не представляла, как будет жить без мужа. Она осталась одна в большом доме с двумя маленькими дочками: Миланой и Евой, которую она родила почти четыре месяца назад.

«Рубин» подписал Тарасова, напомним, в феврале этого года. Но уже после первых спортивных сборов футболист выбыл из тренировок. Дмитрий получил травму ноги. Он был прооперирован в Италии, а потом проходил долгую реабилитацию дома. Сейчас он полностью восстановился и готов к победам.