СМИ: бизнесмен из Твери заявил о беременности Волочковой

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В жизни Анастасии Волочковой новый скандал: объявился бизнесмен, называющий себя её бывшим возлюбленным, который дал откровенное интервью о романе с балериной. Владислав Фоменко утверждает, что в 2014 году имел отношения с бывшей примой Большого театра, сообщает 7days.ru

Фоменко рассказал журналистам, что встречался с королевой шпагата около полугода. Мол, у него есть доказательства в виде общих фото и свидетельств его друзей. Якобы Волочкова даже забеременела в разгар страстного романа. Если верить бизнесмену, то Анастасия тогда твёрдо решила стать мамой во второй раз. Однако потом, по его словам, они поругались и на этом история их отношений закончилась. Теперь он требует от Анастасии признания: что случилось с его ребёнком? Прервала ли она беременность или родила и прячет малыша?

Агент Волочковой уже выступил с комментарием о том, что балерина действительно знакома с Фоменко, однако факт романа с ним она отрицает. «Этот человек строил дом Анастасии. Он строитель из Твери. И просто попросил вместе с Анастасией сфотографироваться, не более. Из этого он раздул целую историю. Мне кажется, он просто хочет заработать на имени Анастасии. Думаю, она и не вспомнит его. Она не хочет все это обсуждать», — цитирует Наталью Ракицкую КП.

Анастасия сейчас занята куда более приятными хлопотами, чем и объясняется её нежелание комментировать появившиеся в прессе слухи. Совсем скоро Волочкова сыграет долгожданную свадьбу. Имя своего избранника она хранит в секрете, как и другие подробности их отношений. Последние несколько месяцев Волочкова провела за подбором свадебных нарядов и продумыванием деталей грядущего торжества.