1. Выбор места под посадку

Выбирайте место под посадку, исходя из собственных предпочтений, а также любви растения к теплу и свету. Кроме того, учитывайте близость других растений: между ними должно быть расстояние не менее 3-4 м.

2. Подготовка места под посадку

Высадку саженца рекомендуется проводить на клумбу («холмик»). У этого метода есть ряд преимуществ: • хороший доступ кислорода к корням;

• глубокий плодородный слой;

• быстрое прогревание корней весной;

• ранний урожай;

• удобно регулировать уровень почвы у корней.

Для подготовки клумбы необходимо вбить в землю деревянную палку высотой примерно 1,5 м, затем перекопать почву вокруг нее на глубину 20-30 см. Площадь подготовленной земли должна примерно соответствовать площади корней саженца. Самое время добавить в место посадки органические удобрения.



3. Посадка

Теперь необходимо привязать саженец к деревянной основе и расправить корневую систему. После этого корни нужно засыпать смесью плодородного грунта с перегноем. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод на вашем участке. 40-50 см при глубине залегания 0,5 м, 30 см при глубине залегания 1 м и более.