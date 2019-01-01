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Отдохни / В саду и домаСоветы по посадке плодовых деревьев

Дата публикации: Сегодня, 13:53 Просмотрено: 49

4 простых шага
Весна — наиболее подходящее время для высадки саженцев незимостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, облепихи. Приживаемость саженца зависит от подготовки ямы, внесения удобрений, соблюдения правил и техники посадки. Не беспокойтесь: следуя нашим советам, вы легко справитесь с посадкой молодого растения.

1. Выбор места под посадку
Выбирайте место под посадку, исходя из собственных предпочтений, а также любви растения к теплу и свету. Кроме того, учитывайте близость других растений: между ними должно быть расстояние не менее 3-4 м.

2. Подготовка места под посадку
Высадку саженца рекомендуется проводить на клумбу («холмик»). У этого метода есть ряд преимуществ:

хороший доступ кислорода к корням;
глубокий плодородный слой;
быстрое прогревание корней весной;
ранний урожай;
удобно регулировать уровень почвы у корней.
Для подготовки клумбы необходимо вбить в землю деревянную палку высотой примерно 1,5 м, затем перекопать почву вокруг нее на глубину 20-30 см. Площадь подготовленной земли должна примерно соответствовать площади корней саженца. Самое время добавить в место посадки органические удобрения.
3. Посадка
Теперь необходимо привязать саженец к деревянной основе и расправить корневую систему. После этого корни нужно засыпать смесью плодородного грунта с перегноем. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод на вашем участке. 40-50 см при глубине залегания 0,5 м, 30 см при глубине залегания 1 м и более.
4. После посадки
Сразу после посадки необходимо провести полив из расчета 7-8 л на растение. Если грунт осел, досыпьте его до первоначального уровня. Затем замульчируйте место посадки слоем торфа высотой в 2-3 см. После этого нужно провести обрезку саженца: укоротить побеги на 1/3 их длины, а срезы обработать воском.

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