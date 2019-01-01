Отдохни / В саду и домаСоветы по посадке плодовых деревьев
Дата публикации: Сегодня, 13:53 Просмотрено: 49
4 простых шага
Весна — наиболее подходящее время для высадки саженцев незимостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, облепихи. Приживаемость саженца зависит от подготовки ямы, внесения удобрений, соблюдения правил и техники посадки. Не беспокойтесь: следуя нашим советам, вы легко справитесь с посадкой молодого растения.
|1. Выбор места под посадку
Выбирайте место под посадку, исходя из собственных предпочтений, а также любви растения к теплу и свету. Кроме того, учитывайте близость других растений: между ними должно быть расстояние не менее 3-4 м.
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2. Подготовка места под посадку
• хороший доступ кислорода к корням;
|3. Посадка
Теперь необходимо привязать саженец к деревянной основе и расправить корневую систему. После этого корни нужно засыпать смесью плодородного грунта с перегноем. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод на вашем участке. 40-50 см при глубине залегания 0,5 м, 30 см при глубине залегания 1 м и более.
|4. После посадки
Сразу после посадки необходимо провести полив из расчета 7-8 л на растение. Если грунт осел, досыпьте его до первоначального уровня. Затем замульчируйте место посадки слоем торфа высотой в 2-3 см. После этого нужно провести обрезку саженца: укоротить побеги на 1/3 их длины, а срезы обработать воском.