Болезни рассады и меры борьбы с ними

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Здравствуйте, дорогие читатели!

Вы, конечно, со мной согласитесь, что от правильно выращенной здоровой рассады, зависит красота наших будущих цветов, а также количество и качество выращенных нами овощей.

Но растения, к сожалению, как и люди подвержены болезням.

А еще мы знаем, что болезни легче предупредить, чем лечить. Это относится и к растениям тоже.

Так что, если мы будем знать основные симптомы возможных болезней рассады, а также и основных вредителей, то сможем хорошо подготовиться к защите наших «воспитанников».

И хотя на этапе рассады у растений не так уж и много болезней, но все равно они могут нанести большой вред и погубить урожай.

Болезни рассады, в основном, вызывают грибы, живущие в почве и растительных остатках. Какие же болезни могут быть у рассады?





Гниль корневой шейки

Это одно из самых распространенных грибковых заболеваний у овощных, а также и у цветочных культур — гниль корневой шейки или, в просторечии, черная ножка и возникает оно чаще всего при переувлажнении почвы, загущенных посадках, низкой температуре, недостатке света и кислой почве. Практически в любой почве присутствуют возбудители черной ножки и могут поражать все части растений, как надземные, так и подземные.

Эти грибки заселяют корневую шейку нашей рассады и сосуды стеблей закупориваются. В связи с этим прекращается снабжение питательными элементами и корневая шейка темнеет, утончается, растение полегает и засыхает.

Как только увидите первые признаки заболевания, сразу же необходимо подсушить и прорыхлить землю, а сверху насыпать толченый древесный уголь или золу.

Вместо золы еще можно пролить землю раствором соды или использовать известь.

Также хочу порекомендовать еще один способ борьбы с этой болезнью: пролить рассаду раствором перманганата калия (0,5 г на 1 литр воды), присыпать основания стебельков рыхлым субстратом для образования дополнительных корней и поливать раствором «Энергена» (1 мл на 1 литр воды).

Как только растения начнут выздоравливать, тщательно проведите их выбраковку и оставьте только самые сильные и здоровые. И когда они окрепнут и начнут расти, пересадите в другую емкость с новой землей.

При большом же поражении растения его необходимо удалить вместе с комом земли.

Но, конечно, лучше всего, чтобы дело до заболевания не дошло, а для этого необходимо предпринять ряд следующих профилактических мер:

• подготовить правильно почву для рассады;

• обязательно провести предпосевную обработку семян;

• продезинфицировать рассадные ящики и другие емкости, используемые для посева семян на рассаду, 5%-ным раствором марганцовки или медного купороса, а теплицы и парники - хлорной известью из расчета 200 г на 10 л воды;

• в рассадных ящиках не высевать семена слишком густо;

• в период после посева семян и появлении всходов желательно поливать почву фунгицидами с последующим рыхлением;

• не спешить в холодное время года с посевом семян на рассаду, предварительно не убедившись, что на подоконнике у нас достаточно светло и тепло или использовать утеплители и подсветку;

• обязательно следить за влажностью почвы, ведь мы знаем, что лучше недолить, чем перелить при поливе.





Фузариозное увядание

Это заболевание чаще всего поражает томаты (в основном в теплицах) и некоторые цветочные культуры.





Первыми признаками заболевания являются увядание, пожелтение нижних листьев, а также наличие розового налета в зоне корневой шейки.

Затем начинают увядать целые побеги, а потом доходит очередь и до всего растения.

Этот почвенный гриб может сохраняться в земле долгое время и развивается он при температуре почвы от 21оС до 33оС.

Заболевание быстро распространяется при следующих факторах: повышенной влажности почвы, избытке азотных удобрений. Оно передается при пересадке рассады, рыхлении почвы, поливе.

Больные растения необходимо, при первых же признаках заболевания, выкопать вместе с корнями и уничтожить.





Профилактические меры:

• необходимо тщательно убирать растительные остатки в теплицах;

• соблюдение севооборота и замена (по возможности) почвы в теплице;

• продезинфицировать тепличный грунт;

• быстрое удаление первых заболевших растений;

• создание оптимальных условий для роста и развития растений.





Кила

Это грибковое заболевание является одним из самых опасных и самых распространенных заболеваний растений семейства крестоцветных и ряда цветочных культур (левкой, алиссум, арабис, иберис и др.).

Эта болезнь поражает растения на протяжении всего вегетационного периода. При ней корневая система плохо развивается, из за того, что на ней образуются наросты и вздутия, которые затрудняют укоренение.

Пораженные корни уже не в состоянии снабжать в полной мере растение водой и питательными веществами. Поэтому рост растения задерживается, нижние листья подвядают, особенно в жаркую погоду.

Заболевшие растения плохо растут, образуют недоразвитые соцветия и, в большинстве случаев, засыхают.

Это заболевание развивается при поздней высадке рассады, повышенной влажности и повышенной кислотности почвы.





Меры профилактики и борьбы:

• не допускать переувлажнения почвы;

• проводить известкование кислых почв;

• больные растения обязательно удалять и уничтожать вместе с корнями и комом земли;

• оставшиеся лунки засыпать известью, толченым древесным углем или золой, а также можно опудрить фунгицидами;

• перед посадкой в каждую лунку добавьте 1 столовую ложку органического удобрения «Раскислитель»;

• можно проливать почву перед посадкой рассады раствором коллоидной серы (40 г на 10 литров воды).





Тля





Источниками заражения рассады различными болезнями могут также быть и насекомые, особенно сосущие, например, тля.

Ведь многие заболевания распространяются через сок растений, которым и питается это мелкое паразитическое насекомое.

Тля, казалось бы такая маленькая, является очень опасным вредителем растений. У растения пораженного тлей скручиваются листочки, деформируются бутоны и побеги, рост замедляется.

Тля может поселиться в сущности на любых комнатных и садовых растениях и, чтобы успешнее с ней бороться, важно не упустить нужный момент и вовремя начать борьбу.

Питаясь соками растений, тли выделяют обычно большие количества сладкого раствора (падь или медвяная роса).

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Вот из-за этого сладкого раствора у тли есть верные «друзья и защитники» - муравьи. Они «пасут» тлю, всячески оберегая, и переносят ее на новые еще непораженные растения для дальнейшего ее размножения.

Эта «сладкая парочка» всегда работает в тандеме.

Но есть у тли и враги — это божьи коровки, златоглазки, журчалки и другие насекомые, которые питаются ими.

Поэтому, для успешной борьбы с тлей, нам нужно, прежде всего подружиться с ее врагами и размножить их, а также надо ликвидировать ее друзей , а также использовать различные народные средства.

Можно, конечно, привлечь на помощь и инсектициды, которыми тля уничтожается довольно легко, но тогда могут погибнуть и те насекомые, которые могут нам помочь в этой борьбе (журчалки, божьи коровки, златоглазки), а этого лучше не допускать.

С муравьями попробуем бороться так: на ведро воды разводим пачку дрожжей (100 г), тщательно перемешиваем и поливаем муравьиные тропы, а также сами муравейники с кладкой яиц.

Для привлечения на участок наших союзников (неутомимых пожирателей тли) — журчалок можно посадить такие растения, как морковь, укроп, фенхель, петрушка.

Птицы тоже поедают тлю в больших количествах, поэтому надо устроить кормушки для их привлечения в наш сад.

Если же мы посадим лаванду, то она отпугнет зеленую тлю, а чабрец и настурция будут защищать растения от черной тли.

А вот несколько народных рецептов борьбы с тлей, которые нам помогут с ней бороться не только на дачном участке, но и при выращивании рассады на подоконнике:

• Раствор дегтярного мыла - 10 г мыла растворить в 1 л воды.

• Отвар древесной золы - 300 г просеянной золы залить кипятком и поставить на огонь на 30 минут, затем дать отстояться, процедить и перед использованием долить до 10 л воды.

• Настой чеснока или лука - 4 г хозяйственного мыла и 30 г измельченного чеснока (лука) залить 1 л воды.

Если же вы заметили на растении всего несколько тлей, то можно их просто снять влажным ватным тампоном.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения тли, пораженные части растения необходимо уничтожить.





Оранжерейная белокрылка

Эти мелкие, но очень подвижные насекомые являются переносчиками вирусных инфекций.

Самки белокрылки откладывают яйца на молодых листьях и затем личинки питаются соком, который они высасывают из этих листьев.

Скрываются от наших глаз белокрылки на нижней стороне листьев, а в это время на верхней стороне листьев, расположенных ниже, появляется блестящий налет (медвяная роса или падь).

И затем здесь развиваются сажистые грибы (именно они сильно вредят растению), «чернь», и в конце концов поверхность листа становится сначала белой, а потом черной.

Симптомы вирусных болезней, передающихся оранжерейной белокрылкой, различны, они включают желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы, возникает деформация листьев и побегов, некрозы плодов, а иногда прекращается и рост побегов.





Профилактические меры:

• необходимо регулярно пропалывать территорию вокруг теплицы, так как сорняки являются родным домом белокрылки;

• поскольку белокрылки не любят понижения температуры, то можно перенести растения в более прохладное помещение;

• промывание растения чистой водой (белокрылки хорошо смываются ею) с последующим рыхлением верхнего слоя почвы;

• опрыскивание настоем чеснока — зубчики чеснока (150-170 г) измельчить, залить 1 литром воды и настоять в плотно закрытой посуде 5 дней;

• также можно использовать липкие ленты (для ловли мух).

Итак , дорогие читатели, я коротко рассказала об основных заболеваниях и вредителях нашей рассады и о профилактических мерах по их предупреждению. И надеюсь, что эта информация поможет вам вырастить крепкую и здоровую рассаду.