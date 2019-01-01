Спрей для подготовки к загару, солнцезащитные средства и другие летние бьюти-новинки

Мультизащитный гель для лица, сыворотка с витамином C и ферментами, увлажняющий тональный крем, солнцезащитный крем, очищающий гель-скраб с косточками жожоба, маска для волос с золотой текстурой и другие новинки — в нашем обзоре, сообщает spletnik.ru



Мультизащитный гель для лица Perfectionist Pro Multi-Defense Aqua UV Gel, Estee Lauder (цена по запросу)



Перед началом летнего сезона (а он обещает быть жарким!) Estee Lauder представила гель с SPF50 для защиты от негативных факторов окружающей среды, включая ультрафиолетовые лучи групп A и B. Экстракт тигровой лилии борется с разрушением эластина — ключевого элемента, отвечающего за упругость кожи.

Восемь антиоксидантов, среди которых витамины С и Е, ресвератрол и экстракт зеленого чая, защищают от микрочастиц и токсичных выхлопов. Тонизирующие ингредиенты, например экстракт кактуса, помогают коже оставаться увлажненной, даже когда на улице плюс 30, а экстракт морских водорослей и кофеин смягчают.



Сыворотка Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment с витамином C и ферментами, Estee Lauder (5 415 руб.)



Ученые марки создали сыворотку Perfectionist Pro Rapid Brightening с витамином C и ферментами, которая обещает заменить поход к дерматологу. Если верить опросам, средство с легкой текстурой возвращает коже естественное сияние уже после использования первого флакона. Надеяться на то, что пигментные пятна и следы от акне полностью исчезнут, конечно же, не стоит, но они станут менее выраженными.

В формуле — осветляющий комплекс из ферментов (мелассы и дрожжей) и витамин C. Что особенно важно в жаркий период, формула без масел и не вызывает появления акне.



Увлажняющий тональный крем Futurist Hydra Rescue, Estee Lauder (4 100 руб.)



Тональный крем уже давно перестал быть средством, которое просто маскирует недостатки. Он берет на себя функции средства по уходу за кожей. Так, новый Futurist Hydra Rescue насыщен ионизированной водой для восполнения запаса влаги, успокаивающим комплексом пробиотиков и питательным экстрактом семян чиа. Он позволяет коже дышать, заботится о ней и защищает от ультрафиолетовых лучей спектра A и B (SPF 45) все 12 часов без перерыва на обед.

Невесомая текстура, способная создать покрытие от среднего до плотного, моментально выравнивает тон и скрывает покраснения и темные круги. В палитре — девять оттенков.





Солнцезащитный крем UV-Defense, Filorga (2 503 руб.)



Дерматологи не устают повторять: солнцезащитный крем нужно использовать не только во время активного пребывания на солнце где-нибудь на средиземноморском побережье, но и в городе. Марка Filorga представила средство с SPF 50+, которое не оставит липкого слоя и жирных следов на коже, а значит, подружится с тональным кремом и пудрой.

В составе — мощные солнцезащитные фильтры, витамин Е, защищающий от свободных радикалов, экстракт хмеля, который снижает синтез меланина и борется с образованием пигментных пятен, экстракт бурых водорослей и гиалуроновая кислота, отвечающие за увлажнение.

Средство также идеально подходит для защиты чувствительной кожи после косметологических процедур.



Спрей для подготовки к загару для лица и тела, Institut Esthederm Suncare (4 151 руб.)



А вот это средство не защищает от солнца (SPF-фильтров в нем нет), а подготавливает кожу к естественному загару и предотвращает фотостарение. Среди активных компонентов — клеточная вода (фирменный ингредиент Institut Esthederm), которая помогает восстановить pH кожи, гипотаурин, карнозин, лимонная кислота, витамин E, протеины пшеницы и соевый белок нейтрализуют свободные радикалы.





Спрей для лица "Активное увлажнение" H2 Active Hydro Spray, Stellary (179 руб.)



Освежить лицо в знойный полдень помогут спрей с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и водородной водой от Stellary. Пантенол, аргинин и глицерин смягчают и улучшают цвет лица.





Очищающий гель-скраб Nordic-C, Lumene (690 руб.)



Очищение — это первый шаг к сияющей коже. Lumene как раз представил новинку — гель-скраб из гаммы Nordic-C [VALO]. Легкая формула не содержит масел, смягчает и удаляет загрязнения из пор не хуже, чем ультразвуковая чистка.

Состав сплошь натуральный (более 90% ингредиентов натурального происхождения). Роль скрабирующих частиц выполняют мягкие биоразлагаемые косточки жожоба. Средство настолько бережно отшелушивает кожу, что его смело можно использовать ежедневно.

Формула обогащена арктической родниковой водой, а также экстрактом семян и водой арктической морошки. Скраб на 100% веганский, как и все средства по уходу за кожей Lumene, а упаковка изготовлена из частично переработанного пластика и может быть переработана повторно.



Летняя коллекция лаков и гель-лаков Guiltless, Kinetics (от 650 руб.)



Яркие краски ворвутся в нашу жизнь вместе с летней коллекцией лаков и гель-лаков от Kinetics. В нее вошли солнечный неоновый желтый Electra #461, розовый #462 Raspberry Gin, алый #463 Guiltless, "грешный красный" #464 Scarlet letter, кроваво-красный #465 Bloody Red, фиолетово-черный #468 Not today, Bobby, джинсовый #467 Blue jeans, как главный цвет почти каждой картины Хуана Миро.

Наш фаворит — небесно-голубой #466 Innocence. Носите его с легкими платьями, романтичными белыми сарафанами или с любимыми джинсами.

Гель-лаки также защитят ногти от внешнего воздействия в дуэте с базой Shield Rubber Base и экстраглянцевым верхним покрытием Shield Extra Gloss Top.



Бальзам для губ L'Absolu Mademoiselle Balm, Lancome (2 770 руб.)



Марка представила целых девять оттенков бальзама для губ L'Absolu Mademoiselle: от светло-розового до насыщенного бургунди и ярко-оранжевого — все они наносятся одним движением и создают эффект сочных губ.

Наш любимчик — корректирующий оттенок 001 Cold As Ice. Он питает губы, обладает приятным освежающим эффектом и создает полупрозрачное покрытие.

Каждый оттенок можно примерить онлайн с помощью сервиса Modyface на сайте Lancome.





Маска с золотой текстурой Absolut Repair для восстановления поврежденных волос, L'Oreal Professionnel (1 499 руб.)



Профессиональная линия L'Oreal для ухода за поврежденными волосами давно стала салонным бестселлером, а золотая маска из серии — любимым SOS-средством поклонниц марки.

Обновленная версия Absolut Repair состоит из экстрактов зерен золотого киноа и пшеничного протеина, которые мгновенно делают волосы более гладкими, мягкими, блестящими и послушными. Не уверены, что гамма подойдет именно вам? Пройдите онлайн-диагностику на сайте бренда, простой тест поможет во всем разобраться.



Бьюти-наборы Legend New York с доставкой на дом

Всем, кто соскучился по салонам красоты, стал доступен заказ на дом наборов для маникюра и педикюра, спа-ухода за руками и ногами, окрашивания, а также поддержания цвета.

Все наборы состоят из премиальных продуктов, на которых работают центры красоты Legend New York. А правильный оттенок для окрашивания подберет лично арт-директор LNY. Эксперты записали специальные видеоинструкции по самостоятельному окрашиванию.