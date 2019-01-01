Илон Маск и Граймс изменили имя своего ребенка

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Едва появившись на свет, сын 48-летнего предпринимателя Илона Маска и 32-летней певицы Граймс сразу же оказался в центре всеобщего внимания. Но не столько факт рождения малыша привлек внимание публики, сколько его необычное имя, которое малышу придумали находчивые родители. Напомним, ребенка Маск и Граймс назвали X Æ A-12, сообщает spletnik.ru



Интересовало общественность не только то, что значит это имя, но и то, как оно произносится. Конечно, как ожидалось, все оказалось не так просто. Но только мы запомнили, что к мальчику нужно обращаться как Икс Эш Эй Твелв, и выяснили, что тут не обошлось без одного из самых классных самолетов в мире, как появилась новость о том, что пара все же изменила имя сына. Но справедливости ради стоит отметить, что перемены были несущественными: теперь оно пишется как X Æ A-Xii.

Правда, сделали это Маск и Граймс не по своей воле. Дело в том, что законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в именах, так что пара была вынуждена изменить их на римские, при этом сохранив в имени один дефис (использование этого знака препинания в количестве одной штуки закон допускает). Об этом сама певица сообщила в инстаграме, после того как один из подписчиков спросил ее, не стали ли они идти вразрез с законом.

О том, что пришлось немного скорректировать имя сына, Граймс, кажется, ничуть не жалеет: римские цифры, по ее мнению, выглядят лучше, да и на его звучании это ничуть не отразилось.

Кстати, как признался Маск, его возлюбленная принимала активное участие в выборе имени для их сына, так что эта оригинальная идея — отнюдь не только его рук дело. Впрочем, учитывая то, что сама Граймс два года назад изменила свое настоящее имя Клэр Элис Буше на си Буше, где латинская "c" символизирует скорость света в вакууме, удивляться не приходится.



