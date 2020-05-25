Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Иванка Трамп и другие отмечают День поминовения в США

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Каждый год в последний понедельник мая жители США отмечают День поминовения (Memorial Day) — национальный праздник, посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах, в которых страна когда-либо принимала участие. Сегодня многие политики и звезды шоу-бизнеса посвятили этому дню посты в соцсетях. Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Дженнифер Лопес, Ева Лонгория, Иванка Трамп, Барак Обама и другие знаменитости поздравили фолловеров, сообщает spletnik.ru



Сиара



Благодарю храбрых мужчин и женщин нашей страны. Их жертва, самоотверженность и преданность делу всегда останутся в памяти.







Иванка Трамп



В День поминовения мы вспоминаем мужчин и женщин, которые принесли высшую жертву на службе нашей великой нации. Да благословит Господь этих героев и их семьи, для которых каждый день — День поминовения.





Видео из инстаграма Иванки Трамп



Сальма Хайек



Давайте на минуту вспомним о храбрых мужчинах и женщинах, которые жертвуют своими жизнями, чтобы защитить нас.





Видео из инстаграма Сальмы Хайек



Барак Обама



В День поминовения мы чтим тех, кто отдал за нас все свои силы. В этом году это приобретает особый смысл, так как многие ветераны погибли от COVID-19. То, как они жили, служа друг другу, должно стать нашей дорожной картой на ближайшие месяцы.







Дженнифер Лопес



#LetsGetLoud для наших героев! Чтим всех тех, кто служил нашей удивительной стране и принес высшую жертву во имя свободы.







Джессика Симпсон



Когда солдат, летчик, морской пехотинец или моряк говорит "ура", все они знают, что это может быть их последним словом. Когда солдат вызывает подмогу, они защищают тех, кого даже не знают. Когда солдат отдыхает, они все еще работают. Когда солдат молится о мире, они знают, что их цель — обеспечить его. Когда солдат идет вперед, они жертвуют собой ради дела более великого, чем они сами. Когда солдат покидает свою семью, они знают, что это может быть навсегда. Когда солдат теряет брата, они сражаются за его честь. Когда солдат берет на себя обязательство, он смело доводит его до конца. Сегодня мы чествуем наших павших солдат, потому что они — герои, которые действительно никогда не умирают. Да благословит Бог тех, кто любит их и нашу страну, которую они самоотверженно защищали с честью, верностью и упорством. Я благодарна вам за то мужество, которое вы проявляете по отношению к другим людям, и испытываю огромное чувство благодарности за то, что вы дали мне возможность лелеять этот благословенный момент сегодня вместе с моей семьей.









Кэти Холмс



Я вспоминаю своего деда и всех тех, кто служит, так бескорыстно защищает и любит народ нашей страны. Спасибо. Счастливого Дня поминовения!







Оливия Калпо



Счастливого Дня поминовения, мои любимые.







Шэрон Стоун



Воспоминание о Дне поминовения. У мемориала жертвам холокоста в Берлине.







Алисса Милано



Сегодня мы вспоминаем мужчин и женщин, которые пожертвовали собой за нашу свободу.







Некоторые знаменитости по-своему отметили в инстаграме День поминовения — без упоминания о погибших военнослужащих. Ева Лонгория поделилась снимком в бикини.



Надеюсь, вы все наслаждаетесь Днем поминовения!

— написала она.





София Вергара



Уикенд Дня поминовения.







А Крисси Тейген попыталась пошутить по случаю Дня поминовения, но не все ее фолловеры одобрили шутку.

Прошло уже три Дня поминовения с тех пор, как это фото удалил инстаграм,

— подписала она свою фотографию.



