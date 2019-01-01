«На карантине можно полгода сидеть»: Джиган и Самойлова купили аквапарк

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Несмотря на то, что Оксана Самойлова решительно настроена на развод с Денисом Устименко, известным под псевдонимом Джиган, она продолжает с ним жить под одной крышей и воспитывать общих детей. А недавно пока еще супруги решились на крупную покупку, сообщает 7days.ru

Звездная пара приобрела в свой особняк целый аквапарк! Правда, надувной, но от этого не менее дорогой.

Как пишет сайт «СтарХит», надувной аквапарк обошелся знаменитостям почти в полмиллиона рублей. И это без учета доставки и сборки. «Аквапарк — это мое дикое развлечение. Мы купили его на теплую погоду, но ее нет, поэтому сейчас будем просто кататься. Кайф. Теперь можно на карантине полгода сидеть: мы подготовились, да и детям будет не скучно дома», — сообщила Оксана в личном блоге.

Самойлова призналась, что до сборки и не подозревала об истинных размерах надувного аквапарка. Теперь дети катаются на горках в теплых куртках! А дома устраивают пляжный отдых, наряжаясь в купальники и расстелив полотенца на полу.



