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Отдохни / Окрошка«Сгорел со своей матерью»: экс-солист Bad Balance погиб при пожаре

Дата публикации: Сегодня, 08:49 Просмотрено: 62

Жизнь Романа Алексеева, бывшего солиста группы Bad Balance, оборвалась накануне при трагических обстоятельствах., сообащет 7days.ru

«Сгорел со своей матерью»: экс-солист Bad Balance погиб при пожаре

Рэпер находился дома вместе со своей матерью, когда начался пожар в его квартире, расположенной в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По информации в СМИ, причиной смерти артиста стало отравление угарным газом. Друзья, а также основатель группы Влад Валов подтвердили информацию о происшествии.

Алексеев был известен под псевдонимом Купер. Последние годы он строил сольную карьеру. Его называли «голосом питерского андерграунда». Он принимал участие в записи трека «Питер — я твой», ставший хитом в начале 2000-х. Он также являлся участником группы DA 108.

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