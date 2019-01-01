«Уменьшила нос на карантине»: слухи вынудили Лободу рассказать правду

Дата публикации: Сегодня, 08:47 Просмотрено: 60

Светлана Лобода ответила на волну очередных слухов о проделанной пластической операции. На этот раз «диванные эксперты» заподозрили, что за время карантина певица уменьшила себе нос. Исполнительница в ответ призналась, действительно ли она легла под нож хирурга, сообщает 7days.ru

«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены, а также ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам», — посмеялась Светлана над слухами.

В общем, Лобода опровергла слухи о ринопластике. Однако она призналась, что помощники обрабатывают её снимки в фотошопе. Иногда они теряют чувство меры — так и рождаются слухи о пластике.

Совсем недавно, к слову, в СМИ обсуждалась другая часть тела певицы. В одном из телешоу Стас Пшеницын заявил, что Светлана якобы носит одежду с поролоновыми накладками, так как комплексует из-за слишком плоской «пятой точки». Впрочем, у всех, кто хоть раз был на концерте Лободы, таких подозрений возникнуть не могло. Светлана выходит на сцену в очень откровенных нарядах, которые временами едва прикрывают интимные части её тела. Спрятать там какие-то бьюти-обманки практически невозможно.



