Отдохни / В саду и дома

Дата публикации: Сегодня, 07:09 Просмотрено: 73

1. Мастер и Маргарита



Михаил Булгаков

Цитата.. «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут»





2. Евгений Онегин



Александр Пушкин

Цитата. «Чем меньше женщину мы любим, // Тем легче нравимся мы ей»





3. Преступление и наказание



Фёдор Достоевский

Цитата. «Тварь ли я дрожащая или право имею»





4. Война и мир



Лев Толстой

Цитата. «Коли тебя убьют, мне старику больно будет... — а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!»



5. Маленький принц



Антуан де Сент-Экзюпери

Цитата. «Мы в ответе за тех, кого приручили»



6. Герой нашего времени



Михаил Лермонтов

Цитата. «Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается»



7. Двенадцать стульев



Евгений Петров

Илья Ильф

Цитата. «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»



8. 1984



Джордж Оруэлл

Цитата. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим»



9. Сто лет одиночества



Габриэль Гарсиа Маркес

Цитата. «Человек — вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей»





10. Мёртвые души



Николай Васильевич Гоголь

Цитата. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа».