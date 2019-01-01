Отдохни / В саду и дома

Дата публикации: Сегодня, 06:59 Просмотрено: 92

Оригинальное украшение открытого провода

Магнит на рукоятке молотка



Горлышко нужно обернуть тканью, чтобы вода не слишком быстро вытекала





Теперь пальцы останутся чистыми





Щипцы для мяса выручат, когда рядом нет соковыжималки для цитрусовых



Система хранения из ключей от алюминиевых банок





Органайзер из теннисной ракетки





Резиновый скребок отлично собирает шерсть с поверхности ковра





Практически любые старые бутылочки можно превратить в декоративные вазы



Подвески для зубных щеток из пластиковых крышек

