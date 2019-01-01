Дженнифер Энистон приревновала Брэда Питта к его новой подружке

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Как стало известно от инсайдера изданию Heat World, Дженнифер Энистон начинает выводить из себя неопределенность ее отношений с Брэдом Питтом, сообащет 7days.ru

С одной стороны, они — бывшие супруги, в настоящее время свободные от брачных уз и не раз заявлявшие публично, что сохранили чувства друг к другу. Так что ничто не мешает им попытаться предпринять попытку номер два и еще раз попробовать построить семейное счастье вдвоем. Однако Питт ведет себя таким образом, что Энистон не может понять, что происходит в их отношениях.

Брэд, брак которого с Анджелиной Джоли рухнул еще осенью 2016-го, за последний год вроде бы начал активно восстанавливать отношения с Дженнифер. Он был в числе избранных гостей на ее 51-м дне рождения. А после его эмоциональной публичной встречи с Энистон на церемонии вручения наград SAG, заговорили о возобновлении их романа. Однако с тех пор прошло уже четыре месяца, но в их отношениях почти ничего не изменилось. Дженнифер и Брэд регулярно созваниваются, но дальше дело пока не идет. Не помогло Энистон даже то, что она начала снова носить обручальное кольцо, которое ей в свое время подарил Питт по случаю помолвки. Брэд ее намека, похоже не понял.



