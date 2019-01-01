Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

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Когда недавно Эмин Агаларов выступил с заявлением о расставании с женой Аленой Гавриловой, все ждали, что она как-то прокомментирует это событие, сообащет 7days.ru

Но Алена только попросила поклонников быть поделикатнее: «Дайте мне время прийти в себя… Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание!»

А многие даже заподозрили, что, возможно, супруги не могут найти общий язык из-за того, что не могут решить — с кем будет жить дочка.

Алена назвала глупыми домыслы поклонников и вместо объяснений дала резкий ответ. «Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — заявила модель.

Напомним: о том, что супруги расстаются, стало известно ровно неделю назад. Об этом заявил сам Эмин в своем блоге.

«К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал Агаларов.