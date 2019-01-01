Киркоров раскрыл неизвестные подробности о погибшем сыне Моргуновой

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Филипп Киркоров несколько часов назад высказался по поводу гибели от коронавируса сына телеведущей Светланы Моргуновой, сообщает 7days.ru

Оказывается, мужчин многое связывало в жизни. Неизвестными подробностями жизни Максима Моргунова Филипп Бедросович поделился в личном блоге. «Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот... господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию...» — написал Киркоров.

О трагедии в семье легендарной телеведущей Филиппу Киркорову сообщила журналистка Екатерина Рождественская. Она рассказала, что Максим на время карантина полностью взял на себя обязанность по заботе о матери. Привозил ей продукты, ставил у двери и уезжал, чтобы лишний раз не подвергать ее опасности. А 10 мая мужчина узнал, что болен коронавирусом. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, поэтому Максим лечился дома.

Напомним, Моргунов скончался 19 мая. Последним, с кем общался Максим, был его двоюродный брат Илья Свиридов. «Закончили шуткой, что «настоящий джигит победит ковид». А уже с 18 часов брат перестал выходить на связь», — приводит слова Свиридова сайт Cosmo.ru.



