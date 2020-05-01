Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 26

1. Декоративные подушки

Один из самых простых способов украсить дом своими руками — сделать декоративные наволочки для подушек. Даже новички в деле шитья справятся с этой задачей: достаточно сложить ткань и прострочить с двух сторон, или взять 2 куска ткани и сшить их, оставив одну сторону открытой. Импровизируйте с тканями — для спальни можно выбрать однотонный лен и хлопок, а в гостиной или детской поэкспериментировать с принтами.





2. Вязаные пледы

Буквально через месяц нас ожидают прохладные осенние вечера, и теплый декор будет как нельзя кстати. Если вы любите что-то делать своими руками, то идея вязаного пледа должна вам понравиться. В прошлом сезоне модными были пледы крупной вязки — из очень толстых ниток. И нет никаких предвестников того, что этот тренд потеряет актуальность.





3. Шторы или подхваты

Для рукодельниц нет ничего невозможного. Сшить шторы? Легко! А еще легче сделать подхваты для штор. Эта идея понравится тем, кто не хочет иметь дело с длинными метрами ткани. Подхваты для штор актуальны не только в классическом стиле — в обычных минималистичных интерьерах тоже используют такой прием.





4. Декор из бумаги

Из бумаги своими руками можно сделать много разнообразного декора: сделать композиции из бумажных цветов, настенные панно для детских комнат, гирлянды из бумажных звезд, цветов, флажков и любых других элементов. Интересно будет смотреться декор в технике квиллинг — учитывая современную тенденцию к объемным фигурам и фитостенам, можно использовать бумагу зеленого цвета и имитировать такое украшение.





5. Композиции из цветов или зелени

Еще одна простая задача, которая увлечет даже небольших любителей хенд-мейда. Можно сделать импровизированную композицию из полевых цветов и сухоцветов, поэкспериментировать с флорариумами — специальными «аквариумами» для суккулентов, мини-кактусов и других карликовых растений. Или сделать гербарий — последний очень актуален в интерьерном дизайне. Из гербария делают постеры, вставляя его в паспарту и в раму, или подвешивают в стеклянных рамках.





6. Интерьерные наклейки

Интерьерные наклейки — отличный вариант, который поможет разнообразить стены в комнате. В спальне их можно использовать на стене в изголовье кровати, даже «заменить» само изголовье — это будет выглядеть свежо и интересно. Детскую комнату тоже можно украсить своими руками с помощью наклеек в виде звезд или образов животных.





7. Картины, нарисованные по номерам

Проще всего дать совет «нарисуйте картину своими руками», но как это сделать, если художественного таланта совсем нет? Выход уже давно придумали — так называемые картины «по номерам». Полотно разделено на сотни маленьких участков с присвоенными номерами краски, нужно лишь закрашивать их правильным цветом. Это под силу даже человеку без художественных навыков.





8. Стильные постеры

Еще один вариант простого декора для комнаты своими руками — декоративные постеры. Все, что нужно сделать: найти или напечатать нужную фразу, картинку с фразой на плотной бумаге, вырезать из картона паспарту и вставить в подходящую по размеру раму. Готово! Можно вешать постер на стену. Такие украшения особенно актуальны для сдержанных скандинавского и современного стиля.





9. Полки для хранения своими руками

Это более сложный вариант, но тем не менее выполнимый. Например, вот такие парящие полки можно сделать самостоятельно из массива дерева (клеенного бруса). Например, купить ступени в обычном строительном гипермаркете, а дальше — дело техники. Лобзиком обрезаем полки до нужной длины, придаем цвет морилкой, шкурим, можно использовать краску, если хочется цветные полки. И прикручиваем к стене — с помощью дюбелей и шурупов.





10. Необычный способ окрашивания стен

Почему необычный? Потому что мы предлагаем использовать подручные средства для того, чтобы преобразовать стандартный валик и выкрасить стену сразу необычным орнаментом. Например, взять веревку и обернуть валик, или губку, и вырезать нужный узор. Посмотрите обучающее видео, чтобы повторить этот опыт.





11. Грифельная краска на стену для творчества

Грифельная краска продается в любом строительном супермаркете, а покрасить стену самостоятельно сможет даже новичок. Полотно для семейного творчества точно привнесет в ваш интерьер что-то необычное и станет любимым развлечением детей.





12. Зеркала в самодельных рамах

Рамы для зеркала можно делать самостоятельно из настенных молдингов или гипсовых плинтусов, или взять фасад старой двери, клей и куски зеркал и сделать такое зеркало-окно в винтажном стиле.





13. Леттеринг на стенах

Декор для тех, кто любит украшения со смыслом. Можно придумать какую-то вдохновляющую надпись и оформить стену в спальне напротив кровати или использовать такой прием в детской. Если вы не уверены в том, что рука не «дрогнет» при создании такого рисунка, используйте трафареты.







































































