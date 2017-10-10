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Если Вы любите печь торты, то эта статья специально для Вас! В этой статье мы рассмотрим самые разнообразные способы украшения тортов своими руками в домашних условиях. Преобразить обычный тортик можно с помощью мастики, марципана, айсинга, вафлей, шоколада, глазури, крема, сливок, безе, фруктов, желе, конфет, мармелада и посыпки. Каждый ингредиент украшения мы рассмотрим отдельно, ознакомимся с рецептом изготовления, и, конечно же, вдохновимся огромным количеством идей.

Для некоторых вариантов украшения торта вам понадобятся специальные материалы такие как: кондитерский шприц с насадками, пергаментная бумага, острый тонкий ножик, лопатки разной толщины.

Украшение тортов мастикой





Мастика – это специальное тесто для украшения торта. Её можно раскатать и покрыть верхушку торта, также можно создавать различные фигурки животных, буквы, цифры, цветы, листья, ажурные узоры и всё что пожелает Ваша фантазия.

Основное правило работы с мастикой заключается в том, что работать с ней придётся очень быстро, так как она мгновенно застывает. Но есть выход! Когда будете формировать украшение, отщипните нужный кусочек, а остальную часть мастики заверните в плёнку. Большие фигурки могут потрескаться при высыхании.





Рецепт мастики №1

Ингредиенты: сгущённое молоко, сухое молоко либо сливки, сахарная пудра, пищевые красители (по желанию). Количество ингредиентов на прямую зависит от размеров торта.



Процесс приготовления: возьмите глубокую посуду и смешайте сухое молоко либо сливки с сахарной пудрой. Постепенно добавляйте сгущённое молоко и хорошо вымешивайте. Должно получиться упругое тесто, которое не липнет к рукам. Добавьте по каплям пищевой краситель и вмешивайте тесто. После приготовления сразу заверните мастику в плёнку.



Рецепт мастики №2

Ингредиенты: вода, сок лимона либо лимонная кислота, сливочное масло, сахарная пудра, крахмал, маршмеллоу (белый жевательный зефир), пищевой краситель (по желанию).



Процесс приготовления: растопите на пару маршмеллоу, по желанию добавьте капли пищевого красителя. Затем добавьте воды и совсем чуть-чуть лимонного сока либо лимонной кислоты. Хорошо вымешайте смесь, а затем добавьте 50 грамм сливочного масла. Отдельно смешайте сахарную пудру и крахмал по пропорции 1:3. Постепенно добавляйте смесь пудры с крахмалом в зефирную смесь и хорошо вымешивайте тесто около 10 минут. После приготовления сразу заверните мастику в плёнку.





Украшение тортов марципаном

Марципан – это ореховая масса, которая состоит из миндальной муки и сахарной пасты. Её преимущества в том, что она прекрасно держит форму, достаточно эластична и имеет потрясающий нежные вкус. Из неё удобно создавать все элементы украшения – маленькие фигурки, покрытие торта и объёмные украшения.



Рецепт марципана

Ингредиенты: 200 грамм сахара, четверть стакана воды, 1 стакан слегка обжаренного миндаля, сливочное масло.



Процесс приготовления: очистите миндаль от шелухи и мелко порубите его в блендере либо на тёрке. Сварите сироп из сахара и воды. Консистенция сиропа должна быть густой. Высыпьте перемолотый миндаль в сироп, перемешайте и поварите 3 минуты. Возьмите миску и хорошо смажьте её сливочным маслом. Вылейте марципан в миску. Остудите марципан и пропустите через мясорубку. Марципан готов! Если он получился жидким, добавьте сахарную пудру. Если марципан сильно густой, добавьте немного кипячёной воды.









Украшение тортов айсингом

Айсинг – это ледяной узор, который выглядит как зимний рисунок на окошке и по вкусу напоминает хрустящий лёд. Преимущества айсинга заключаются в том, что он достаточно прочный, не растекается, отлично держится на поверхности кондитерского изделия. Его можно наносить поверх твёрдой шоколадной глазури, мастики, помадки. Стоит отметить что поверхность, на которую можно наносить айсинг должна не растекаться и быть не липкой. Айсинг наносят кондитерским шприцом, затем готовое изделие ставят в холодильник для дальнейшего застывания. Очень красивыми получаются кружева, надписи и узоры.



Рецепт айсинга

Ингредиенты: 3 яйца, 500-600 грамм сахарной пудры, 15 граммов лимонного сока, 1 чайная ложка глицерина.





Процесс изготовления: охладите все ингредиенты, обезжирьте посуду и вытрите её насухо. Возьмите яйца, отделите белки от желтков. Взбейте белки, добавьте глицерин, лимонный сок и сахарную пудру. Хорошо взбейте массу венчиком, пока она не побелеет. Накройте массу плёнкой и поместите в холодильник на 1 час, чтобы лопнули пузырьки воздуха. Айсинг готов, можете смело украшать торт!









Украшение тортов вафлями

Вафли – это материалы для украшения цветы, различные фигурки, цифры. Они изготавливаются из хрустящего вафельного теста. Также популярны готовые съедобные картинки на основе вафельного коржика. Приобрести данное украшение можно в кондитерских магазинах, супермаркетах либо в интернете. Самостоятельно вафли с изображением сделать, не получиться, так как потребуются пищевые чернила и специальное оборудование. Преимущества вафель заключается в том, что они не трескаются, прекрасно держат форму и не тают. Однако их можно использовать только на светлой поверхности торта, так как при размокании картинка может пропитаться тёмным кремом.



Правила оформления вафлями

1. Поверхность торта должна быть идеально ровной.

2. Основой может быть густой масляный крем, мастика, глазурь.

3. Картинка прикладывается на незастывшую поверхность торта.

4. Положите картинку на стол тыльной стороной вверх, смажьте её тонким слоем жидкого мёда, светлого джема или сахарного сиропа. Процесс осуществляйте с помощью силиконовой кисточки.



5.Положите изображение на торт.

6. Немножко придавите руками, чтобы вышел воздух, затем разровняйте салфеткой.

7. Скройте края картинки с помощью взбитых сливок заправленных в кондитерский шприц.

8. Украсьте торт вафельными фигурками таким образом: положите фигурки на стол тыльной стороной вверх смажьте тонким слоем жидкого мёда, светлого джема или сахарного сиропа и приклейте к торту. Либо промажьте только центр и сформируйте раскрытый цветок либо приподнятые крылья бабочки.







































