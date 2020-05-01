Ида Галич рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына

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7 февраля известный блогер Ида Галич впервые стала мамой. У звезды и ее мужа Алана Басиева родился сын, которого назвали Леоном. А накануне Ида впервые стала гостьей популярного телешоу «Вечерний Ургант», где рассказала о радостях и сложностях материнства, сообщает 7days.ru



Ида призналась, что вид плачущего ребенка у нее самой вызывает слезы. «Как молодые родители мы сталкиваемся с такими проблемами, с которыми не столкнулись бы в другой ситуации. Вот представьте. Ребенок начинает плакать, мне 30 лет, мои нервы поистаскались, я уже не так молода и красива, как раньше. Красива, конечно, но не так, как раньше… И вот он плачет — и вместе с ним начинаю плакать я. Забегает моя мама. А мы сейчас в трешке живем на окраине Москвы, с двумя собаками. Забегает моя мама, она не знает, кого первым успокаивать. В это время забегает папа… И таких историй много. Но я стараюсь не плакать», — поделилась Галич.

Как и многие мамы, Ида поначалу сильно скучала по работе и считала несправедливым тот факт, что все вокруг нее работают, а она сидит дома с малышом. Но режим самоизоляции внес свои коррективы, и теперь, по словам Галич, домашнее заточение проходит гораздо легче. «Когда я родила, то дома немного впала в депрессию, потому что все вокруг работали, а я нет. И в какой-то момент все перестали работать — и стало полегче!» — пошутила звезда.