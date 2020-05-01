Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет

Дата публикации: Сегодня, 13:13 Просмотрено: 49

Рози Хантингтон-Уайтли удивила фанатов, опубликовав на днях серию своих снимков, сделанных в теперь уже далеком 2003-м. На этих кадрах, где Рози всего 15 лет, поклонннки с трудом узнали свою любимицу.



На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь. Со старых снимков, сделанных на «Полароиде», роковая блондинка Рози выглядит всего лишь простоватой русоволосой девчушкой, в которой непросто разглядеть будущую звезду подиума. Однако агенту, который ее тогда завербовал, это удалось сразу же. Ведь с ней почти моментально подписали долгосрочный контракт. И, как оказалось, не зря. И вскоре фото Хантингтон-Уайтли украсило собой обложку Teen Vogue. А после этого состоялся и ее дебют на подиуме, где она дефилировала вместе с такой знаменитостью, как Наоми Кэмпбелл. Всего три года спустя с Рози подписал контракт брэнд Victoria’s Secret, одним из «ангелов» которого она стала.

Теперь Хантингтон-Уайтли, как известно, одна из самых востребованных моделей мира. К тому же, она вполне успешна и в личной жизни. Рози живет со своим женихом и отцом ее 2-летнего сына Джека Джейсоном Стэтхэмом. И хотя свадьбу модель и ее любимый пока что сыграть не собрались, она гордо носит на пальце его кольцо, подаренное актером в январе 2016-го по случаю помолвки. Причем драгоценность, преподнесенная ей Джейсоном, в свое время заставила всех говорить, что Рози получила почти такое же потрясающее кольцо, какое носит Кейт Миддлтон. Ведь оно очень похоже на знаменитое кольцо, когда-то принадлежавшее принцессе Диане — с той разницей, что в его центре красуется не сапфир, а огромный изумруд.



