53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула своей внешностью на фото

Отдохни / Окрошка53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула своей внешностью на фото
Дата публикации: Сегодня, 13:08 Просмотрено: 62
3-летняя Татьяна Овсиенко все реже выходит на сцену и дает концерты, но жизнь звезды 90-х по-прежнему яркая и насыщенная. Артистка любит встречаться с подругами, с которыми раньше работала на сцене — Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой, сообщает 7days.ru
Один из снимков с таких посиделок попал в сеть. Его опубликовала в личном блоге певица Ирина Салтыкова. Правда, вид некогда красавицы Овсиенко вызвал у пользователей оторопь. На фото правый глаз звезды оказался засвечен, из-за чего создалось впечатление, что у артистки он вставной. И пользователи именно так и подумали, если бы не кадры программы «Привет, Андрей!», на которых Татьяна показалась помолодевшей красавицей.
К слову, фанаты часто обсуждают разительные перемены во внешности 53-летней певицы, которые стали заметны еще три года назад. Многие подозревали Овсиенко в пластике, но артистка никак не комментировала эти слухи.
К слову, фанаты часто обсуждают разительные перемены во внешности 53-летней певицы, которые стали заметны еще три года назад. Многие подозревали Овсиенко в пластике, но артистка никак не комментировала эти слухи.