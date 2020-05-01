53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула своей внешностью на фото

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3-летняя Татьяна Овсиенко все реже выходит на сцену и дает концерты, но жизнь звезды 90-х по-прежнему яркая и насыщенная. Артистка любит встречаться с подругами, с которыми раньше работала на сцене — Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой, сообщает 7days.ru