Подкормка малины весной

Отдохни / В саду и домаПодкормка малины весной
Дата публикации: Сегодня, 19:19 Просмотрено: 65
Чем подкормить малину весной для большого урожая.
Малина одинаково хорошо реагирует как на минеральные, так и на органические удобрения. Существуют разные схемы подкормок, все они подходят, а какую выбрать – зависит от ваших возможностей.
Есть 3 варианта подкормки малины минеральными удобрениями:
аммиачная селитра: 1 ст. ложка на 1 кв. м – удобрение равномерно рассыпать по поверхности почвы и заделать граблями;
мочевина: 1 ст. ложка на 1 кв. м – вносить так же, как аммиачную селитру;
кемира: 3 ст. ложки на 10 л воды – по 1 л под куст.
Вместе с минеральными удобрениями полезно внести под малину золу – 1 стакан на куст. После внесения золы ягоды становятся слаще и ароматнее.
Варианты подкормки
Помимо минеральных удобрений малину можно подкормить органикой.
Тут тоже есть 3 варианта:
•настой коровяка, разведенный 1:10 – 5 л на 1 кв. м;
•настой куриного помета 1:20 – 5 л на 1 кв. м;
•перегной – 3 кг на 1 кв. м.
Эти удобрения даже лучше, чем минеральные, поскольку не оказывают негативного влияния на почву. Но есть проблема – раздобыть их бывает непросто.
Перегной, кстати, можно вносить не только весной, но и осенью, в конце октября. Азот он начнет отдавать малине весной, а вот зимой сослужит другую службу – убережет корни от подмерзания, особенно если зима будет морозная и бесснежная.
Топ-5 удобрений для малины
Сейчас в продаже можно найти специализированные удобрения, предназначенные для ягодных кустарников, в том числе и малины. Это комплексные удобрения, в которых сбалансированы питательные элементы с учетом потребностей этих культур.
1. Удобрение Гуми-Оми ягодный
Органоминеральное удобрение с микроэлементами на основе компоста из куриного помета, специально разработанное для ягодных культур.
В его составе:
•Компост – 20%;
•гуматы натрия – 0,4 - 0,6%;
•азот – 3,6%;
•фосфор – 4,5%;
•калий – 3,9%;
•бор – 100 - 150 мг/кг;
•медь – 50 - 60 мг/кг.
Удобрение вносят весной и в течение лета:
•при посадке в яму – 3 ст. ложки на куст;
•для полива: 6 ст. ложек на 10 л воды – 5 л на куст каждые 2 недели.
Плюсы удобрения:
•содержит полный набор макроэлементов и микроэлементы;
•в составе есть органика – компост и гуматы, которые повышают плодородие почвы;
•не содержит хлор;
•повышает урожайность малины;
•улучшает вкус ягод;
•стоит недорого.
Минусы удобрения:
•явных минусов нет.
Производитель: НВП БашИнком, Россия
Фасовка: 700 г
2. Удобрение Здравень турбо для клубники и малины
Это комплексное органоминеральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов.
В его состав входят:
•азот – 12%;
•фосфор – 12%;
•калий – 29%;
•магний – 1,5%;
•бор – 0,03%;
•марганец – 0,04%;
•цинк – 0,02%;
•медь – 0,02%;
•молибден – 0,005%;
•гумат натрия – 2%.
Удобрение можно использовать в разные сроки в качестве подкормки:
•весной, до цветения малины: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м (в этом случае полезно добавить мочевину – 2 чайные ложки на 10 л воды);
•после сбора урожая: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м в качестве внекорневой подкормки (здесь полезно добавить 1 чайную ложку сульфата калия на 10 л воды).
Плюсы удобрения:
•содержит полный набор макро- и микроэлементов, необходимых малине;
•повышает урожайность, ягоды вырастают крупнее и созревают раньше;
•улучшает вкус ягод – они становятся слаще;
•повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам и повышает морозостойкость;
•не содержит вредного для растений хлора;
•выпускается в разных по объему упаковках – можно подобрать оптимальную для своего участка;
•стоит недорого.
Минус удобрения:
•при любом внесении, будь то весна или лето, производитель предлагает добавлять к этому удобрению дополнительные минеральные составляющие – мочевину и сульфат калия, а это дополнительные расходы и лишние трудозатраты.
Производитель: Ваше хозяйство, Россия
Фасовка: 15 г, 30 г, 150 г, 300 г
3. Удобрение для клубники и ягодных Органик микс
Это комплексное, полностью органическое удобрение – в его составе исключительно натуральные компоненты:
•ферментированная соевая мука;
•рапсовый жмых;
•жмых подсолнечника;
•мука люцерны;
•перьевая мука;
•костная мука;
•пшеничная барда;
•меласса – патока, которая получается при производстве сахара;
•морские водоросли;
•кукурузный глютен;
•пивная дробина;
•дрожжи.
Выпускается в виде гранул, которые равномерно разбрасывают по поверхности почвы, после чего участок поливают. Действие у него пролонгированное – если внести весной, малина будет получать питательные вещества в течение 100 дней. Норма внесения – 100 г под куст.
Плюсы удобрения:
•повышает урожайность – ягод образуется больше и они крупнее;
•улучшает вкус ягод – они становятся слаще и ароматнее;
•улучшает плодородие почвы.
Минус удобрения:
•очень высокая цена – упаковка 800 г стоит около 300 рублей, а под один куст малины надо внести 100 г
Производитель: Organic Mix, Россия
Фасовка: 200 г и 800 г
4. Удобрение Bona Forte ягодное
Комплексное минеральное гранулированное удобрение с микроэлементами, предназначенное для основного внесения и подкормок ягодных кустарников, в том числе и малины.
В его составе:
•азот – 17%;
•фосфор – 6%;
•калий – 14%;
•сера – 13%;
•микроэлементы – бор, цинк, медь, молибден, железо, марганец.
Удобрение можно вносить весной и летом:
•в апреле: 3 ст. ложки на 1 кв. м – равномерно разбросать по поверхности почвы и заделать граблями;
•в течение сезона: 2 ст. ложки на 10 л воды – поливать из расчета ведро на 1 кв. м.
Плюсы удобрения:
•содержит полный набор макро- и микроэлементов;
•все элементы питания заключены в одну гранулу – это не смешанное удобрение, а значит, все полезные вещества равномерно распределятся в почве;
•содержит железо в хелатной форме – оно легко усваивается растениями;
•хорошо растворяется в воде – это удобно для подкормок;
Минус удобрения:
•полностью минеральное удобрение, а значит, может навредить почве;
Производитель: Bona Forte, Россия
Фасовка: 2,5 кг
5. Удобрение Агрикола для ягодных
Комплексное минеральное удобрение, которое можно использовать в качестве подкормки при поливе и для внекорневых подкормок – по листьям.
В его составе:
•азот – 15%;
•фосфор – 17%;
•калий – 28%,
•магний – 0,5%.
Удобрение используют в течение всего сезона:
•весной: 25 г (полпакета) на 10 л воды – 5 л на куст (при поливе под корень) и 1,5 - 2 л на куст (при опрыскивании по листьям);
•далее – каждые 14 дней: в тех же дозах.
Плюсы удобрения:
•повышает урожайность на 30 - 40%;
•ускоряет созревание ягод;
•улучшает вкус и пользу плодов – в них накапливается больше сахара и витаминов.
Минус удобрения:
•полностью минеральное удобрение, а все минеральные удобрения могут навредить почве.
Производитель: Техноэкспорт, Россия
Фасовка: 50 г