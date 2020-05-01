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Отдохни / В саду и домаПодкормка малины весной

Дата публикации: Сегодня, 19:19 Просмотрено: 65

Подкормка малины весной

Чем подкормить малину весной для большого урожая.
Малина одинаково хорошо реагирует как на минеральные, так и на органические удобрения. Существуют разные схемы подкормок, все они подходят, а какую выбрать – зависит от ваших возможностей.

Есть 3 варианта подкормки малины минеральными удобрениями:

аммиачная селитра: 1 ст. ложка на 1 кв. м – удобрение равномерно рассыпать по поверхности почвы и заделать граблями;
мочевина: 1 ст. ложка на 1 кв. м – вносить так же, как аммиачную селитру;
кемира: 3 ст. ложки на 10 л воды – по 1 л под куст.

Выбрать можно любой из этих. Хороши они тем, что минеральные удобрения можно купить в любом садовом центре и стоят они недорого. К тому же они эффективны и действуют сразу же.
Вместе с минеральными удобрениями полезно внести под малину золу – 1 стакан на куст. После внесения золы ягоды становятся слаще и ароматнее.

Варианты подкормки
Помимо минеральных удобрений малину можно подкормить органикой.

Тут тоже есть 3 варианта:

настой коровяка, разведенный 1:10 – 5 л на 1 кв. м;
настой куриного помета 1:20 – 5 л на 1 кв. м;
перегной – 3 кг на 1 кв. м.


Эти удобрения даже лучше, чем минеральные, поскольку не оказывают негативного влияния на почву. Но есть проблема – раздобыть их бывает непросто.

Перегной, кстати, можно вносить не только весной, но и осенью, в конце октября. Азот он начнет отдавать малине весной, а вот зимой сослужит другую службу – убережет корни от подмерзания, особенно если зима будет морозная и бесснежная.


Топ-5 удобрений для малины
Сейчас в продаже можно найти специализированные удобрения, предназначенные для ягодных кустарников, в том числе и малины. Это комплексные удобрения, в которых сбалансированы питательные элементы с учетом потребностей этих культур.
1. Удобрение Гуми-Оми ягодный

Органоминеральное удобрение с микроэлементами на основе компоста из куриного помета, специально разработанное для ягодных культур.


В его составе:

Компост – 20%;
гуматы натрия – 0,4 - 0,6%;
азот – 3,6%;
фосфор – 4,5%;
калий – 3,9%;
бор – 100 - 150 мг/кг;
медь – 50 - 60 мг/кг.


Удобрение вносят весной и в течение лета:

при посадке в яму – 3 ст. ложки на куст;
для полива: 6 ст. ложек на 10 л воды – 5 л на куст каждые 2 недели.


Плюсы удобрения:

содержит полный набор макроэлементов и микроэлементы;
в составе есть органика – компост и гуматы, которые повышают плодородие почвы;
не содержит хлор;
повышает урожайность малины;
улучшает вкус ягод;
стоит недорого.


Минусы удобрения:

явных минусов нет.


Производитель: НВП БашИнком, Россия
Фасовка: 700 г


2. Удобрение Здравень турбо для клубники и малины

Это комплексное органоминеральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов.


В его состав входят:

азот – 12%;
фосфор – 12%;
калий – 29%;
магний – 1,5%;
бор – 0,03%;
марганец – 0,04%;
цинк – 0,02%;
медь – 0,02%;
молибден – 0,005%;
гумат натрия – 2%.


Удобрение можно использовать в разные сроки в качестве подкормки:

весной, до цветения малины: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м (в этом случае полезно добавить мочевину – 2 чайные ложки на 10 л воды);
после сбора урожая: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м в качестве внекорневой подкормки (здесь полезно добавить 1 чайную ложку сульфата калия на 10 л воды).


Плюсы удобрения:

содержит полный набор макро- и микроэлементов, необходимых малине;
повышает урожайность, ягоды вырастают крупнее и созревают раньше;
улучшает вкус ягод – они становятся слаще;
повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам и повышает морозостойкость;
не содержит вредного для растений хлора;
выпускается в разных по объему упаковках – можно подобрать оптимальную для своего участка;
стоит недорого.


Минус удобрения:

при любом внесении, будь то весна или лето, производитель предлагает добавлять к этому удобрению дополнительные минеральные составляющие – мочевину и сульфат калия, а это дополнительные расходы и лишние трудозатраты.


Производитель: Ваше хозяйство, Россия
Фасовка: 15 г, 30 г, 150 г, 300 г


3. Удобрение для клубники и ягодных Органик микс

Это комплексное, полностью органическое удобрение – в его составе исключительно натуральные компоненты:

ферментированная соевая мука;
рапсовый жмых;
жмых подсолнечника;
мука люцерны;
перьевая мука;
костная мука;
пшеничная барда;
меласса – патока, которая получается при производстве сахара;
морские водоросли;
кукурузный глютен;
пивная дробина;
дрожжи.


Выпускается в виде гранул, которые равномерно разбрасывают по поверхности почвы, после чего участок поливают. Действие у него пролонгированное – если внести весной, малина будет получать питательные вещества в течение 100 дней. Норма внесения – 100 г под куст.


Плюсы удобрения:

повышает урожайность – ягод образуется больше и они крупнее;
улучшает вкус ягод – они становятся слаще и ароматнее;
улучшает плодородие почвы.


Минус удобрения:

очень высокая цена – упаковка 800 г стоит около 300 рублей, а под один куст малины надо внести 100 г


Производитель: Organic Mix, Россия
Фасовка: 200 г и 800 г


4. Удобрение Bona Forte ягодное

Комплексное минеральное гранулированное удобрение с микроэлементами, предназначенное для основного внесения и подкормок ягодных кустарников, в том числе и малины.


В его составе:

азот – 17%;
фосфор – 6%;
калий – 14%;
сера – 13%;
микроэлементы – бор, цинк, медь, молибден, железо, марганец.


Удобрение можно вносить весной и летом:

в апреле: 3 ст. ложки на 1 кв. м – равномерно разбросать по поверхности почвы и заделать граблями;
в течение сезона: 2 ст. ложки на 10 л воды – поливать из расчета ведро на 1 кв. м.


Плюсы удобрения:

содержит полный набор макро- и микроэлементов;
все элементы питания заключены в одну гранулу – это не смешанное удобрение, а значит, все полезные вещества равномерно распределятся в почве;
содержит железо в хелатной форме – оно легко усваивается растениями;
хорошо растворяется в воде – это удобно для подкормок;


Минус удобрения:

полностью минеральное удобрение, а значит, может навредить почве;


Производитель: Bona Forte, Россия
Фасовка: 2,5 кг


5. Удобрение Агрикола для ягодных

Комплексное минеральное удобрение, которое можно использовать в качестве подкормки при поливе и для внекорневых подкормок – по листьям.


В его составе:

азот – 15%;
фосфор – 17%;
калий – 28%,
магний – 0,5%.


Удобрение используют в течение всего сезона:

весной: 25 г (полпакета) на 10 л воды – 5 л на куст (при поливе под корень) и 1,5 - 2 л на куст (при опрыскивании по листьям);
далее – каждые 14 дней: в тех же дозах.


Плюсы удобрения:

повышает урожайность на 30 - 40%;
ускоряет созревание ягод;
улучшает вкус и пользу плодов – в них накапливается больше сахара и витаминов.


Минус удобрения:

полностью минеральное удобрение, а все минеральные удобрения могут навредить почве.


Производитель: Техноэкспорт, Россия
Фасовка: 50 г

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