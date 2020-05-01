Подкормка малины весной

Варианты подкормки

Помимо минеральных удобрений малину можно подкормить органикой.

Тут тоже есть 3 варианта:

•настой коровяка, разведенный 1:10 – 5 л на 1 кв. м;

•настой куриного помета 1:20 – 5 л на 1 кв. м;

•перегной – 3 кг на 1 кв. м.



Эти удобрения даже лучше, чем минеральные, поскольку не оказывают негативного влияния на почву. Но есть проблема – раздобыть их бывает непросто.

Перегной, кстати, можно вносить не только весной, но и осенью, в конце октября. Азот он начнет отдавать малине весной, а вот зимой сослужит другую службу – убережет корни от подмерзания, особенно если зима будет морозная и бесснежная.



Топ-5 удобрений для малины

Сейчас в продаже можно найти специализированные удобрения, предназначенные для ягодных кустарников, в том числе и малины. Это комплексные удобрения, в которых сбалансированы питательные элементы с учетом потребностей этих культур.

1. Удобрение Гуми-Оми ягодный

Органоминеральное удобрение с микроэлементами на основе компоста из куриного помета, специально разработанное для ягодных культур.





В его составе:

•Компост – 20%;

•гуматы натрия – 0,4 - 0,6%;

•азот – 3,6%;

•фосфор – 4,5%;

•калий – 3,9%;

•бор – 100 - 150 мг/кг;

•медь – 50 - 60 мг/кг.





Удобрение вносят весной и в течение лета:

•при посадке в яму – 3 ст. ложки на куст;

•для полива: 6 ст. ложек на 10 л воды – 5 л на куст каждые 2 недели.





Плюсы удобрения:

•содержит полный набор макроэлементов и микроэлементы;

•в составе есть органика – компост и гуматы, которые повышают плодородие почвы;

•не содержит хлор;

•повышает урожайность малины;

•улучшает вкус ягод;

•стоит недорого.





Минусы удобрения:

•явных минусов нет.





Производитель: НВП БашИнком, Россия

Фасовка: 700 г





2. Удобрение Здравень турбо для клубники и малины

Это комплексное органоминеральное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов.





В его состав входят:

•азот – 12%;

•фосфор – 12%;

•калий – 29%;

•магний – 1,5%;

•бор – 0,03%;

•марганец – 0,04%;

•цинк – 0,02%;

•медь – 0,02%;

•молибден – 0,005%;

•гумат натрия – 2%.





Удобрение можно использовать в разные сроки в качестве подкормки:

•весной, до цветения малины: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м (в этом случае полезно добавить мочевину – 2 чайные ложки на 10 л воды);

•после сбора урожая: 15 г на 10 л воды – на 1 пог. м в качестве внекорневой подкормки (здесь полезно добавить 1 чайную ложку сульфата калия на 10 л воды).





Плюсы удобрения:

•содержит полный набор макро- и микроэлементов, необходимых малине;

•повышает урожайность, ягоды вырастают крупнее и созревают раньше;

•улучшает вкус ягод – они становятся слаще;

•повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам и повышает морозостойкость;

•не содержит вредного для растений хлора;

•выпускается в разных по объему упаковках – можно подобрать оптимальную для своего участка;

•стоит недорого.





Минус удобрения:

•при любом внесении, будь то весна или лето, производитель предлагает добавлять к этому удобрению дополнительные минеральные составляющие – мочевину и сульфат калия, а это дополнительные расходы и лишние трудозатраты.





Производитель: Ваше хозяйство, Россия

Фасовка: 15 г, 30 г, 150 г, 300 г





3. Удобрение для клубники и ягодных Органик микс

Это комплексное, полностью органическое удобрение – в его составе исключительно натуральные компоненты:

•ферментированная соевая мука;

•рапсовый жмых;

•жмых подсолнечника;

•мука люцерны;

•перьевая мука;

•костная мука;

•пшеничная барда;

•меласса – патока, которая получается при производстве сахара;

•морские водоросли;

•кукурузный глютен;

•пивная дробина;

•дрожжи.





Выпускается в виде гранул, которые равномерно разбрасывают по поверхности почвы, после чего участок поливают. Действие у него пролонгированное – если внести весной, малина будет получать питательные вещества в течение 100 дней. Норма внесения – 100 г под куст.





Плюсы удобрения:

•повышает урожайность – ягод образуется больше и они крупнее;

•улучшает вкус ягод – они становятся слаще и ароматнее;

•улучшает плодородие почвы.





Минус удобрения:

•очень высокая цена – упаковка 800 г стоит около 300 рублей, а под один куст малины надо внести 100 г





Производитель: Organic Mix, Россия

Фасовка: 200 г и 800 г





4. Удобрение Bona Forte ягодное

Комплексное минеральное гранулированное удобрение с микроэлементами, предназначенное для основного внесения и подкормок ягодных кустарников, в том числе и малины.





В его составе:

•азот – 17%;

•фосфор – 6%;

•калий – 14%;

•сера – 13%;

•микроэлементы – бор, цинк, медь, молибден, железо, марганец.





Удобрение можно вносить весной и летом:

•в апреле: 3 ст. ложки на 1 кв. м – равномерно разбросать по поверхности почвы и заделать граблями;

•в течение сезона: 2 ст. ложки на 10 л воды – поливать из расчета ведро на 1 кв. м.





Плюсы удобрения:

•содержит полный набор макро- и микроэлементов;

•все элементы питания заключены в одну гранулу – это не смешанное удобрение, а значит, все полезные вещества равномерно распределятся в почве;

•содержит железо в хелатной форме – оно легко усваивается растениями;

•хорошо растворяется в воде – это удобно для подкормок;





Минус удобрения:

•полностью минеральное удобрение, а значит, может навредить почве;





Производитель: Bona Forte, Россия

Фасовка: 2,5 кг





5. Удобрение Агрикола для ягодных

Комплексное минеральное удобрение, которое можно использовать в качестве подкормки при поливе и для внекорневых подкормок – по листьям.





В его составе:

•азот – 15%;

•фосфор – 17%;

•калий – 28%,

•магний – 0,5%.





Удобрение используют в течение всего сезона:

•весной: 25 г (полпакета) на 10 л воды – 5 л на куст (при поливе под корень) и 1,5 - 2 л на куст (при опрыскивании по листьям);

•далее – каждые 14 дней: в тех же дозах.





Плюсы удобрения:

•повышает урожайность на 30 - 40%;

•ускоряет созревание ягод;

•улучшает вкус и пользу плодов – в них накапливается больше сахара и витаминов.





Минус удобрения:

•полностью минеральное удобрение, а все минеральные удобрения могут навредить почве.





Производитель: Техноэкспорт, Россия

Фасовка: 50 г