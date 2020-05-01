«Забросать помидорами!» Михаил Боярский резко высказался о современных звездах

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70-летний Михаил Боярский сейчас, как и все, находится на карантине. И признался, что счастлив проводить все время с внуками и близкими людьми. И не особенно скучает по работе, сообщает 7days.ru

Тем более что театр в последнее время стал его расстраивать. Боярский даже признался, что для стимуляции актеров можно было бы вернуть древнюю традицию.

«Из артистов делают каких-то марионеток, которые не понимают, что творят на сцене. Не слышно, не видно и про что играют — не знают. Вот хорошая была традиция на Руси, когда зрители могли приходить в театр с гнилыми яблоками и помидорами и, если что-то не нравилось, закидывали ими. Сейчас это, к сожалению, пропало. Но имеет смысл возродить эту традицию!» — заявил артист.

Высказал он свое мнение и по поводу рэпа, новых направлений.

«Я, конечно, никак не отношусь ни к стэндапам, ни к рэпам. Никак. Потому что это меня не касается. Я неделю назад прочел «Евгения Онегина» — после этого никакой рэп, никакие стэндапы рядом не стояли… Уровень того, что сделали наши предки, настолько высок, что просто даже стыдно за себя становится мне... Кстати, мои высказывания не стоит принимать всерьез — нужно делать скидку на мой возраст. Все-таки я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто неинтересно, кроме своей собственной семьи», — шутливо подвел итог Боярский в «КП».

Ранее Боярский уже отличался резкими высказываниями. В одном из интервью он заявил, что не может выделить ни одной достойной работы дочери в кино или театре. С его точки зрения, гораздо важнее то, что Елизавета смогла реализоваться как жена и мама двоих детей, ведь только в этом артист видит смысл жизни.