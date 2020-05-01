Травы на подоконнике

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Какие травы можно вырастить в домашних условиях

Кресс-салат. Его листочки обладают очень интересным вкусом – они напоминают хрен или редьку: терпкие и пряные. В салатах ему самое место. И на подоконнике тоже – он легко переносит тень, поэтому выращивать его можно даже на северных окнах. Созревает очень быстро – через 10 - 14 дней его уже можно срезать.

Высевать кресс-салат лучше в неглубокие широкие емкости на глубину 0,5 см. Причем сеять его можно в течение всего сезона, даже зимой! А можно не использовать под него отдельные емкости, а подсеять, например, в большой горшок с комнатным растением – фикусом или монстерой.

Листовые салаты.

Далеко не каждый дачник решается выращивать салат на огороде – его моментально съедает крестоцветная блошка. А защитить от нее нежную зелень – целая проблема. А вот дома вредителей не бывает, поэтому на окне листовые салаты удаются даже лучше, чем на грядках. К тому же они очень красивые – их листья часто бывают гофрированные и самых разных оттенков: светло-зеленые, красноватые, с коричневым и фиолетовым оттенком и даже пестрые. И созревают они довольно быстро – через 30 - 40 дней.

Высевать листовые салаты лучше в неглубокие, но широкие емкости. Семена заделывают в почву на глубину 1 - 1,5 см. Место для листовых салатов лучше выбирать светлое – восточные или южные окна.



Мангольд.

Его еще называют листовой свеклой. Это тоже отличный вариант для подоконника! У мангольда очень красивые листья – длиной до 50 - 70 см, часто гофрированные, глянцевые. Но главное, что делает его по-настоящему декоративным растением – черешки. Они бывают светло-зеленые, желтые, оранжевые и красные. К уборке мангольд готов не так быстро, как другие зеленные культуры, через 80 - 90 дней, но зато он все лето будет украшением подоконника.

Выращивать мангольд можно в обычных цветочных горшках объемом около 2 - 3 л. Но лучше выбрать глиняные – получите эффект средиземноморского патио. Семена высевают на глубину 2,5 см.





Листовая репа.

Да-да, бывают сорта не только с корнеплодами, а еще и со съедобными листьями – они очень нежные, сочные, по вкусу чем-то напоминают пекинскую капусту. Созревает быстро – через 25 - 30 дней.

Выращивать листовую репу можно в любых цветочных горшках или других подходящих емкостях – в этом плане она непривередлива. Семена высевают на глубину 1 - 1,5 см.





Горчица.

Еще один легкий в выращивании листвой овощ – идеальный вариант для подоконника. И если вам кажется, что зелень горчицы будет выглядеть дома уныло, посейте сорт Мустанг – у него крупные красно-зеленые листья. Очень красивая! И срезать ее можно уже через 30 дней.

Горчицу можно выращивать в любых емкостях, но еще лучше подсеять ее в горшки к крупным комнатным растениям, тем же фикусам, монстерам или драценам. Так вы сэкономите место и получите дополнительную выгоду, ведь горчица оздоравливает почву! Семена высевают на глубину 1 см.

Чеснок. Мы привыкли использовать у чеснока луковицы, а между тем, у него съедобны и зелень. И вырастить ее – проще простого. Все то же самое, что и с репчатым луком: можно посадить зубки в горшочки с землей или же поставить в банку с водой. И уже через неделю у вас будут к столу острые витаминные листочки.