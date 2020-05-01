Дженнифер Энистон призналась, что она на самом деле думает об Анджелине Джоли

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Последнее время Дженнифер Энистон, покончившая уже со вторым свои браком и отпраздновавшая свой 51-й день рождения, старается вести себя предельно политкорректно, сообщает 7days.ru

Она не позволяет себе никаких неосторожных высказываний ни в адрес своего второго мужа Джастина Теру, ни первого — Брэда Питта, и даже по отношению к разрушившей ее счастье Анджелине Джоли. Более того, при случае Дженнифер не упускает возможности выразить свое восхищение талантом Анджелины. И заверяет, что ни о какой вражде между ней и ее бывшей соперницей не может быть и речи.

Однако далеко не все верят, что Энистон действительно смогла простить Джоли. Ведь не случайно на всех без исключения церемониях, на которых Анджелине и Дженнифер довелось за последние 15 лет пересекаться, Энистон делала все, чтобы только не оказаться рядом с Анджелиной. К тому же, многие помнят, что однажды, через несколько лет после развода с Питтом, Дженнифер позволила себе вполне откровенно высказать, что она на самом деле думает об Анджелине.

Это произошло вскоре после того, как Джоли призналась, что она стала любовницей Питта: тогда он еще не собирался разводиться с Энистон. В то время как Брэд заверял поначалу, что его связь с Анджелиной началась только после крушения брака с Дженнифер. Более того, Джоли тогда не удержалась и красочно расписала в своем интервью, как она мечтала каждый день оказаться на работе, то есть на съемках «Мистера и миссис Смит», чтобы поскорее встретиться со своим любовником. На что Энистон отреагировала довольно резко. «Я ведь была не в курсе того, что происходит. И узнать теперь об этом таким способом мне было более чем просто неприятно. Я думаю, с ее стороны было совершенно неуместно вдаваться в такие детали… И я нахожу ее поведение просто неприличным!», — сказала тогда Дженнифер.