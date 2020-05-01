Хейли Бибер призналась, что испытывала чувство стыда из-за своего прошлого, и рассказала о трудностях в первые месяцы брака

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На днях 23-летняя Хейли Болдуин стала героиней YouTube-шоу Now with Natalie, где в интервью Натали Мануэль Ли рассказала о своем браке с Джастином Бибером, о том, с какими трудностями она стала сталкиваться в соцсетях, став его женой, и собственной борьбе с чувством стыда, сообщает spletnik.ru

Хейли призналась, что она провела много месяцев, чувствуя себя "обоснованно измученной".

Были времена, когда мои мысли, мои решения, мое прошлое мучили меня. Я действительно не могла понять, что значит быть прощенной. Я ложилась ночью в постель и думала: "Боже, зачем я это сделала, когда мне было 17 лет?" А сейчас мне 23 года, я замужняя женщина, и моя жизнь так далека от моих подростковых ошибок,

— сказала Хейли.

Модель добавила, что со временем поняла, что ей нечего стыдиться.

По какой-то причине стыд был самым большой вещью, которая буквально липла ко мне. Я знаю, что это то, с чем мне всегда придется сражаться. Но сейчас, когда я испытываю стыд за что-то, я прохожу через совершенно другой процесс,

— сказала она.

Болдуин добавила, что обретение веры полностью изменило ее жизнь.

Я думаю, что наконец-то добралась до точки, когда мне пришлось нырнуть глубоко внутрь себя. Я должна была понять, что говорит Библия о чувстве вины и стыда. Я действительно чувствую, что был момент в моей жизни, когда моя жизнь была показной. А служение Иисусу — это не представление,

— призналась Хейли.

Но, несмотря на то что сейчас она гордится собой, признается, что хотела бы обрести уверенность в себе раньше.

Для меня это был просто процесс постижения. Мне не следовало сидеть сложа руки и думать что-то вроде: "О Боже, однажды, когда мне было 20 лет, я совершила ошибку... Лучше бы я этого не делала. Иисус гордился бы мной еще больше, если бы я этого не сделала",

— заключила она.

Рассказывая об отношениях с мужем, Хейли призналась, что всегда знала, что они будут вместе.

Мне кажется, я всегда знала, что если мы снова сойдемся, то все будет серьезно и мы поженимся или наши отношения точно к этому приведут. Конечно, я точно не знала, какой таймлайн будет у наших отношений, но я просто в это верила.

Я просто доверяла людям, которых знала и которые видели, как я прошла весь путь с ним, без него, а затем снова вернулась к нему. Я надеялась, что он будет тем человеком, с которым я проживу остаток жизни. Поэтому, когда мы встретились снова, я просто поняла, что что-то должно было произойти,

— сказала Хейли.

Хейли добавила, что большую поддержку она получила от своих родителей.

Мои родители его обожают. Моя мама всегда как будто бы знала, что он был моим человеком, даже когда я сама совершенно так не думала. Когда мы снова сошлись, я увидела, как сильно он изменился, в том числе в своем поведении. То, как он держался, то, как объяснял мне, что делал со своей жизнью, было совсем не похоже на то, как он делал это раньше. Я знаю его очень давно и... просто знаю. Это трудно объяснить. Я просто подумала: "Хорошо, это оно!"

— сказала она.

Однако в первые месяцы брака модель, по ее признанию, испытывала чувство вины, потому что понимала, что вступила в отношения с певцом не с чистого листа.

Наверное, первые шесть или семь месяцев нашей совместной жизни меня мучило чувство вины. Мне бы очень хотелось, чтобы я это не испытывала. Я хотела бы просто вступить в эту чистую и свободную жизнь, но она научила меня тому, что это, во-первых, невозможно, а во-вторых, что у всех нас есть чувство вины и стыда за то, что мы сделали. Тем не менее это не должно характеризовать нас и не должно определять меня в моих отношениях,

— заключила Хейли.