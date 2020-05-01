«Это было ужасно»: Александр Гудков стал гостем нового шоу Азамата Мусагалиева

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Актер и юморист Азамат Мусагалиев запустил новое игровое шоу «Я себя знаю» на YouTube: первым гостем стал «мастер шуток» всея Руси Александр Гудков. Правила игры очень просты: ведущий задает приглашенным звездам вопросы о них. За каждый неправильный ответ гость должен рассказывает «позорный факт из своей биографии». Кстати, у гостя шоу будет 2 подсказки (звонок другу и помощь Google).

Посмотрели первый выпуск – рассказываем!(сообщает peopletalk.ru)



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«Я один раз пукнул во время массажа. Это было ужасно. Я лежал на животе и сделал вид, что сплю. Слава Богу, она не видела мое лицо, у меня горело все от ушей до пяток. По-моему, я даже не попрощался с мастером», — признался Саша.



«У меня очень много незакрытых гештальтов с детства. Однажды мы с моей соседкой Катей Крыловой (Гудков проучился с ней вместе 9 лет) нашли на помойке головы кур и решили пожарить шашлыки. В нашем дворе была палатка, в которой хранились дрова, мы ее вскрыли и внутри почему-то разожги костер. Палатка вспыхнула, мы успели выбежать. Я предложил Кате обежать вокруг дома, вернуться к этому пожару и стать как будто бы очевидцами. Мы прибежали к этой палатке и начали кричать: «Пожар! Пожар!» Нам было лет по 9, вот такими мы актерами тогда были. Но понятное дело все сгорело к чертовой матери. Бабушки с соседнего подъезда у нас начали спрашивать, кто это сделал, мол, вы тут гуляли, должны были видеть. И мы с Катей сказать, что это Тимур (жил в соседнем доме). Ему тогда от всех так влетело», — признался Гудков.

А потом припомнил и еще одну историю (по его словам, их у него очень много) с участием Кати Крыловой: «Мы с Катей пошли варить мухоморы. Зашли за стадион, там дальше лес начинался, нашли грибы. Катя мне такая говорит: «Смотри, онанист». И правда, мужчина стоял задом к стадиону, а лицом к лесу и занимался там своими делами. Мы выскочили из кустов и начали дразнить его. Он на нас полез. Начал орать матом. Мы побежали, он за нами. Мы как оголтелые с Катей разбегаемся, и у меня рвется сандалия. Я побежал без обуви, забегаю в подъезд и в квартиру. Мама тут же спрашивает, где твои сандалии. Пришлось сказать, что мы ими с Катей пытались сбить голубя, и они застряли на скворечнике».





«Мы вели с Аллой Михеевой абхазскую свадьбу. Я встретился с женихом, чтобы набрать материал для шуток. И он рассказывает, что окончил школу экстернатом, учился в Швейцарии, знает 4 языка, хорошо зарабатывает, а ему всего 24. Я вспомнил, что я делал в свои годы. Заходит мама, а я пилю ножовкой чучело совы, мама вопит: «Что здесь происходит», а я говорю, что мы шутку придумали для КВН. Я копался в мертвой сове и не думал ни о каких языках, представляешь, какой ужас. Да еще и шутку не оценили», — рассказал в финале шоу Александр последнюю позорную историю. «Как будто сходил исповедаться», — подытожил Гудков.