«Хромаю»: Анна Семенович отчиталась о состоянии здоровья

Дата публикации: Сегодня, 11:12 Просмотрено: 107

На днях Анна Семенович отпраздновала свой день рождения, который закончился лихими плясками и их последствиями – распухшей ногой. Испуганные поклонники попросили звезду прокомментировать состояние своего здоровья, что она с радостью и сделала. «Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку, и она опухла! Это обычное растяжение связок, и скоро все пройдёт! Пока немного хромаю, берегите себя», — отчиталась артистка, сообщает 7days.ru

Любопытно, что день рождения у певицы был 1 марта, задолго до объявления режима самоизоляции. Однако именно на днях артистка пригласила в свой дом близких подруг, устроив им застолье с ресторанными блюдами. Поклонники связывают этот факт с тем, что Анне исполнилось 40 лет. Многие не отмечают этот юбилей, мол, примета плохая. Анна гордится этой датой.

«Сегодня я совершенно точно могу сказать, что 40 лет для женщины — самый сок. Это самое прекрасное время, когда ты уже мудрая женщина, но еще очень красивая и молодая. Меня страшат стандарты восприятия возраста, которые остались у многих с советских еще времен, ведь во всем мире в 40 лет многие женщины только начинают создавать семьи, рожать детей и получать еще больше радостных моментов в жизни. Тут очень уместна фраза из одного любимого всеми нами фильма «Москва слезам не верит»: «После сорока жизнь только начинается!» — поделилась Семенович.