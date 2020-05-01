Собрали топ-5 испанских актеров, по которым сходят с ума поклонники

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Испанские сериалы и фильмы сейчас на пике популярности: миллионы поклонников по всему миру засматривают до дыр «Элиту», восхищаются «Бумажным домом», а заодно и вспоминают мелодраму «Три метра над уровнем неба» (там же брутальный Марио Касас). Собрали топ-5 красавчиков-испанцев, по которым сходит с ума весь мир. Смотри нашу горячую подборку и наслаждайся.



Мигель Бернардо



Конечно же, этот испанский актер идет у нас первым в списке. В России его знают по сериалу «Элита», в котором он сыграл плохиша Гузмана (он разбил наше сердечко). Мигелю 24 года, и это далеко не первая его работа в кино: актер засветился в сериалах «Расскажи мне» (кстати, в нем снялся и родной брат Марио Касаса Кристиан) и «Ищейки» — правда, они в России фурора не произвели.









Макси Иглесиас



Этот красавчик не так сильно известен в России, но это не делает его менее популярным или востребованным актером. За его плечами больше 30 киноработ. Среди них «8 свиданий», «Секс, вечеринки и ложь», «Несмотря ни на что» и другие.









Руди Панкоу



Восходящая звезда уже влюбила в себя тысячи девчонок по всему миру (на актера подписано больше 2 миллионов человек): его ты можешь увидеть в сериале «Внешние отмели» про друзей-подростков, которые случайно нашли карту, которая якобы должна привести к сокровищам. За их приключениями мы наблюдаем, затаив дыхание.









Джон Кортахарена



Актер начинал карьеру с работы манекенщиком (он ее, кстати, и не бросал): он был лицом рекламных кампаний Versace, Giorgio Armani, Tom Ford. Актерская карьера у него не менее успешная, он снялся в драмах «Одинокий мужчина» вместе с Колином Фертом и Джулианной Мур и «Ма Ма» с Пенелопой Крус.







Альваро Сервантес



Этот актер 10 лет назад засветился в «Трех метрах над уровнем неба» в роли Полло, но это далеко не самая его звездная роль. В его послужном списке значатся такие фильмы, как «Ханна. Совершенное оружие» (он сыграл вместе с Сиршей Ронан и Кейт Бланшетт), «Кровавое дерево» и «Игра повешенного». Также он снялся в сериале «Зона» про мир после аварии на АЭС.



